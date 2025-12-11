La AFA toma el control total del Estadio Único de La Plata La entidad que conduce Claudio Tapia desplazó al personal provincial, disolvió la fundación que gestionaba el predio y avanzó con un plan de remodelación que le otorga el manejo exclusivo del estadio. Modificaron el nombre a “Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”

La AFA avanzó en su desembarco en la provincia de Buenos Aires y tomó el control total del Estadio Único de La Plata, con el aval del gobernador Axel Kicillof.

De acuerdo a la información que precisó TN, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia pidió que desde el 27 de diciembre no quede personal provincial en el predio y que se disuelva la Fundación Estadio Único, integrada por Estudiantes y Gimnasia y financiada con fondos del bingo local. Los 60 empleados provinciales ya fueron reubicados y hasta la oficina de la Subsecretaría de Deportes debió cerrar.

El acuerdo establece que la Provincia cobrará un canon de $1.000 millones anuales y el 30% de la recaudación neta de espectáculos no deportivos, compensables con obras. Tapia presentó un masterplan que incluye mejoras en el campo de juego, techo, iluminación y conectividad, con finalización estimada para marzo.

En la misma asamblea, la AFA aprobó modificar el nombre del estadio a “Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo” y trasladó su domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

MIRA TAMBIÉN San Miguel de Tucumán fue elegida como la cuarta mejor ciudad para vivir

El acuerdo político entre Kicillof y Tapia se consolidó luego de que el titular de AFA asumiera en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), en enero. Aun sin partidos oficiales disputados, la AFA ya opera el predio con una empresa de seguridad y personal propio.

El convenio de cinco años cede la administración completa y permite que las inversiones en obras sustituyan pagos en efectivo a la Provincia.