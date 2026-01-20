La agenda de Milei en Davos: reunión con banqueros, entrevistas clave y la expectativa por Trump El Presidente llegó a Suiza acompañado por una comitiva de peso, incluyendo a los ministros Caputo y Sturzenegger. Este miércoles será su día más activo: disertará después del líder republicano y buscará atraer inversiones en un encuentro con CEOs globales.

El presidente Javier Milei dio inicio formal a su gira por Suiza tras aterrizar este martes en Zúrich. Acompañado por una delegación estratégica compuesta por su hermana y secretaria general, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), el mandatario se prepara para una intensa batería de actividades en el Foro Económico Mundial.

La primera actividad oficial tendrá lugar esta misma noche, a las 21 (hora local), cuando el Jefe de Estado mantenga un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial y figura relevante del diálogo interreligioso.

Miércoles: el “Día D” en el Foro

La jornada del miércoles 21 de enero concentra el mayor volumen político y económico de la gira. La agenda comenzará a las 10:05 con un saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

Inmediatamente después, Milei encabezará el Country Strategy Dialogue on Argentina, una mesa de trabajo diseñada para fomentar alianzas con directivos de importantes holdings internacionales. A las 11:30, la apuesta se redoblará con una reunión exclusiva con CEOs de bancos globales, donde el Gobierno buscará capitalizar las reformas económicas para atraer financiamiento.

Por la tarde, a las 15:30, el Presidente se reunirá con Børge Brende, titular ejecutivo del Foro, como antesala a su disertación. El discurso de Milei genera alta expectativa, ya que está programado para suceder inmediatamente después de la intervención de Donald Trump. Si bien no hay una audiencia formal solicitada, se especula con un cruce entre ambos mandatarios en los pasillos del centro de convenciones.

Cierre mediático y regreso

El jueves estará dedicado a la prensa internacional. Milei brindará entrevistas a la agencia Bloomberg y al prestigioso semanario The Economist, en un mano a mano con su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.

Finalmente, el vuelo especial con la comitiva argentina emprenderá el regreso a las 18 horas (14 de Argentina), con arribo previsto a Ezeiza para el viernes 23 a las 6 de la mañana.