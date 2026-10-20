La Cámara de Casación definió que habrá un juicio unificado para las causas Hotesur y Los Sauces. El inicio del debate oral y público está fijado para este viernes a las 10 de la mañana.
De esta manera, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, por mayoría, revocaron el desdoblamiento dictado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF). Alejandro Slokar votó en disidencia.
Las investigaciones tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y el supuesto mecanismo de alquiler de propiedades y hoteles a empresarios que, según la acusación, habrían realizado esos pagos como contraprestación por negocios obtenidos.
En Hotesur, la investigación está vinculada a los hoteles de la familia y tiene entre los principales acusados a Lázaro Báez. En Los Sauces, el expediente se centra en propiedades de la familia y señala a Cristóbal López y Fabián De Sousa entre los empresarios involucrados.
La expresidenta está acusada en ambos expedientes por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados.
Para Cristina Kirchner, el debate por Los Sauces y Hotesur representa además una nueva instancia judicial. La expresidenta ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad y actualmente cumple prisión domiciliaria. Además, enfrenta el juicio por el caso Cuadernos.
Para Máximo Kirchner, en cambio, será el primer juicio oral que deberá afrontar.