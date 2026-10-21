Nueva audiencia clave en el juicio por la desaparición de Loan: declara el exintendente de 9 de Julio El proceso judicial retoma su actividad este miércoles con el testimonio de seis personas, entre ellas Hugo Ynsaurralde y el comisario José Raúl Rodríguez. Además, el Tribunal de Corrientes modificó su cronograma de audiencias por la inminente jubilación de uno de sus jueces.

El juicio que busca esclarecer la desaparición de Loan Peña, el menor visto por última vez a mediados de 2024, continuará este miércoles a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En esta nueva jornada, la Justicia escuchará la declaración de seis testigos, con especial atención puesta en la palabra del poder político local.

Entre las citaciones más destacadas de la fecha figura la del exintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde. El exfuncionario ocupaba el máximo cargo del municipio aquel 13 de junio de 2024, cuando el niño desapareció tras asistir a un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña.

Según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas, Ynsaurralde será indagado en profundidad sobre el rol que tuvo la institución municipal durante los primeros días de la búsqueda y el manejo de fondos. Además, los investigadores buscarán detalles sobre su vínculo con la exagente municipal María Victoria Caillava, una de las figuras investigadas en el marco de esta compleja causa.

La lista de testigos convocados para este miércoles se completa con las presentaciones de Jesús Maximiliano Duarte; el comisario José Raúl Rodríguez; Mónica Rafaela Méndez (abogada asesora de Macarena Peña); Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.

Cambios en el desarrollo del juicio

En paralelo a los testimonios, el cronograma del debate oral sufrió modificaciones operativas. A partir de esta semana, el proceso pasó a tener dos audiencias semanales. Este cambio coincide con la proximidad del retiro del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia ya fue aceptada y se hará efectiva el próximo 1 de diciembre.

Actualmente, Ceroleni preside el tribunal acompañado por los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte (de Formosa) y Simón Pedro Bracco (de General Roca). Tras su jubilación, está previsto que se incorpore el magistrado Enrique Bosch, del Tribunal Oral Federal de Resistencia, para garantizar la continuidad del juicio. Recién con la nueva integración del cuerpo judicial se evaluará la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal.

Noticias Argentinas