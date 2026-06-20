Victoria Villarruel: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni” La vicepresidenta cuestionó que la Casa Rosada no la invitó al acto y criticó a Milei por no saludarla. “Hay que preguntarles por qué son maleducados”, sostuvo.

Victoria Villarruel cuestionó la presencia de Adorni en el acto por el Día de la Bandera: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano”.

En diálogo con la prensa, la vicepresidenta cuestionó que la Casa Rosada no la invitó a la ceremonia y criticó a Javier Milei por no saludarla. “Hay que preguntarles por qué son maleducados”, sostuvo.

“Recibimos la invitación de la gobernación de Santa Fe, pero yo pensaba venir igual; no creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada si estamos en democracia y el acto representa la bandera para todos los argentinos”, agregó.

Al mismo tiempo, aseguró que “es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”. Sin embargo, remarcó: “Yo defiendo, ante todo, lo que nos une, no quiero hacer de esto un acto político ni quiero hacer otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano”.

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Sobre la presencia del jefe de Gabinete en el acto y el accionar de Milei, cuestionó: “Era un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo; me parece que hoy era para recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y recordar la figura del general”. Sobre ello mismo, sumó: “Lo de Adorni está totalmente de más”.

“El acto es muy importante porque la bandera nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad”, planteó.

Asimismo, manifestó: “Soy argentina, vicepresidente, fuimos elegidos por el voto popular y dijimos que íbamos a luchar contra la corrupción y vengo a darle mi homenaje al principal prócer que hizo de la honestidad la razón de su vida, ¿cómo no voy a estar acá?”.

Sobre el final, Villarruel se refirió al discurso de Milei: “Contó la historia del general Belgrano, hizo un relato del general”, y agregó: “Este es un acto patrio y vengo, como todos los argentinos, rosarinos por adopción, como en mi caso, a dar homenaje. He estado toda la vida caminando por Rosario”.

Previo a tomarles juramento a los cientos de alumnos que esperaban en el Monumento a la Bandera, contó a la prensa que quiere recorrer la ciudad y visitar la cancha de Rosario Central, club del cual es hincha.

Fuente TN