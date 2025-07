La Corte Suprema revocó un fallo que había declarado imprescriptibles los abusos de un cura de Paraná El máximo tribunal aseveró que no existe otro delito imprescriptible que los de lesa humanidad y advirtieron que un abuso sexual, por más aberrante que sea, no puede ser nunca comparable. Así, dispusieron el sobreseimiento por prescripción contra un ex sacerdote acusado de cometer abusos sexuales de seminaristas menores de edad hace más de 30 años en la ciudad de Paraná.

Por Redacción - El Ocho 02/07/2025 · 11:59

Los tres cortesanos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.