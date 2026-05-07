La diputada Lilia Lemoine publicó una foto íntima para desmentir que tiene una cuenta en OnlyFans La diputada nacional utilizó una captura de 2020 junto a una ex pareja para asegurar que nunca formó parte de la plataforma de contenido para adultos. "Intentan humillarme", afirmó la legisladora libertaria

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó un nuevo revuelo mediático tras difundir en su perfil de X una fotografía íntima de carácter privado, en la que estaría teniendo relaciones sexuales.

El objetivo de la legisladora era contradecir los rumores que aseguraban que tenía un perfil activo en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

En la captura que publicó ella misma en sus redes sociales oficiales, se la ve a la funcionaria libertaria en una situación sexual junto a un hombre.

El tuit que publicó la legisladora. (La foto fue recortada por Rosario3)

De acuerdo con las declaraciones de la propia Lemoine, el material no es reciente, sino que data del año 2020, durante el período de aislamiento por la pandemia.

“Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de Only Fans… nunca tuve Only Fans”, escribió en el tuit.

Por otro lado, deslizó sospechas sobre su acompañante en la foto, sugiriendo que él mismo podría haber filtrado el material con el fin de tomar notoriedad. Según las especulaciones del mundo internauta, podría ser Emmanuel Danann, identificado por sus tatuajes, un influencer libertario cuyo nombre real es Manuel Jorge Gorostiaga y que fue novio de la diputada antes de tener una separación tumultuosa.

El artículo 66 sobre Facultades Disciplinarias establece que cada Cámara del Congreso “podrá, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.

Esto implica que Lemoine podría ser removida o excluida, en un contexto complejo para el oficialismo, atravesado por distintos escándalos. Un antecedente similar ocurrió en 2020 con Juan Emilio Ameri, entonces integrante del Frente de Todos, quien protagonizó una escena sexual durante una sesión virtual. El hecho generó un fuerte escándalo nacional y terminó con la renuncia del legislador a su banca.