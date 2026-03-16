La fiscalía federal investiga la comitiva que acompañó a Javier Milei a Nueva York La fiscal Alejandra Mángano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia la nómina de los pasajeros que viajaron a Estados Unidos. La medida busca esclarecer la situación de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, quien participó de la actividad oficial. El jefe de Gabinete enfrenta tres expedientes que incluyen denuncias por malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito

La fiscalía federal, a cargo de Alejandra Mángano, solicitó a la Secretaría General de la Presidencia el listado oficial de los pasajeros que integraron la comitiva en el reciente viaje a Estados Unidos. El requerimiento se centra en el traslado de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, un hecho que ya generó tres expedientes judiciales distintos. Uno de ellos, iniciado por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón por presunta malversación de caudales públicos ante el posible uso indebido del avión oficial, quedó radicado en el juzgado de Daniel Rafecas. En este marco, el Ministerio Público busca determinar quiénes formaron parte del vuelo como una de sus primeras medidas de prueba.

En paralelo, la jueza María Servini tramita otra causa por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de una presentación de la diputada Marcela Pagano. Este proceso investiga un viaje de Adorni a Punta del Este realizado en un avión privado durante el feriado de Carnaval. Por su parte, la Procuración de Investigaciones Administrativas también solicitó informes a diversas dependencias con el objetivo de analizar de manera conjunta ambos episodios, evaluando tanto la posible malversación de fondos en el viaje al exterior como las sospechas sobre el origen de los recursos para el traslado a Uruguay.

Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas de Argentina, detalló en declaraciones radiales que su intervención se activa cuando el daño o el monto del hecho investigado afecta significativamente a la población o supera ciertos parámetros económicos. El funcionario precisó que, más allá de lo penal, su oficina indaga el aspecto administrativo y disciplinario: “En el tema de los viajes, las investigaciones preliminares son reservadas y yo la abro no solo por la parte penal, en la que ya está actuando una colega, sino por una parte administrativa y disciplinario administrativa, porque más allá de la conducta, que puede o no ser delito penal, también puede constituir algún tipo de irregularidad, incompatibilidad o problema con la ley de ética pública, en la que nosotros también tenemos competencia como para participar de las investigaciones”, señaló Rodríguez a Radio Con Vos.

La controversia escaló a partir de un pedido de informes del diputado nacional santafesino Esteban Paulón, quien cuestionó si Angeletti voló en la aeronave oficial, quién financió el viaje, qué funciones cumplía y si existieron incompatibilidades. La polémica cobró mayor fuerza tras la difusión de una imagen de la esposa del funcionario junto a la comitiva oficial en Nueva York. Ante esto, Adorni inicialmente sostuvo que su mujer ya tenía pasajes y que él deseaba estar con ella, pero después, en una entrevista con Forbes, modificó su explicación afirmando que: “El hecho es que mi mujer fue una invitada del Presidente”.

Finalmente, el jefe de Gabinete admitió que es probable que su esposa no vuelva a viajar en el avión presidencial ni sea invitada nuevamente por Javier Milei. Respecto a la causa por su viaje a Uruguay, Adorni criticó la difusión de imágenes grabadas con anterioridad, calificándolas como una maniobra de sectores políticos tradicionales: “Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”, sentenció.