Argentina entró en recesión técnica tras una nueva caída de la actividad económica Según el Indec, la actividad económica retrocedió 1,2% interanual en septiembre de 2026. La mejora mensual del 1,1% no alcanzó para revertir el balance negativo del tercer trimestre.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) subió 1,1% desestacionalizado frente a agosto, pero no logró evitar que el tercer trimestre cerrara en baja y completara dos trimestres consecutivos de caída. El dato difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) marca la entrada del país en recesión técnica, a la espera de la confirmación oficial del dato de Producto Bruto Interno (PBI) prevista para el 16 de diciembre.

De acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Indec, el Emae de septiembre de 2026 retrocedió 1,2% respecto al mismo mes de 2025, mientras que en la serie desestacionalizada avanzó 1,1% contra agosto (y una variación nula del 0,0% en la serie tendencia-ciclo).

El repunte de septiembre resultó insuficiente para revertir el balance del tercer trimestre. Tras haber registrado una caída mensual desestacionalizada en julio (-2,5%) y una leve suba en agosto (0,4%), el promedio del trimestre quedó por debajo del período anterior, consolidando dos trimestres consecutivos de retroceso que definen una recesión técnica.

Sectores ganadores y perdedores

En la comparación interanual de septiembre de 2026, cinco sectores registraron subas frente a igual mes de 2025: Explotación de minas y canteras (11,1%); Electricidad, gas y agua (4%); Construcción (3,5%); Hoteles y restaurantes (3,4%); y Servicios sociales y de salud (0,7%).

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Por otro lado, las mayores incidencias negativas en la variación interanual correspondieron a Intermediación financiera (-11,5%) e Industria manufacturera (-1,8%).

En el detalle sectorial, el informe del Indec también precisó que hubo caídas en Pesca (-48,6%); Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-2,2%); Impuestos netos de subsidios (-1,3%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2%); Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,7%); Transporte y comunicaciones (-0,7%); Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-2,2%); Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%); y Enseñanza (-0,5%).

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La confirmación de la entrada en recesión técnica se produce en un contexto de alta sensibilidad económica y financiera, en el que conviven la desaceleración en rubros ligados al mercado interno como la industria y el comercio con el dinamismo de ramas extractivas y de infraestructura. Esto se inscribe en un momento de tensión cambiaria y financiera, con correcciones a la baja de las expectativas de crecimiento anual.