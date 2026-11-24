El riesgo país superó los 1.094 puntos y el dólar pasó los $1.600 Una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos y la presión cambiaria llevó al riesgo país a uno de sus niveles más altos. El dólar minorista superó la barrera de los $1.600 y el Contado con Liquidación avanzó un 4,2%.

Los bonos soberanos argentinos registraron fuertes caídas y el dólar superó los $1.600 en el Banco Nación al cierre de la jornada de este martes 24 de noviembre, en un clima de volatilidad y desconfianza sobre el financiamiento futuro. El indicador de riesgo país (la sobretasa que exige el mercado para prestarle dinero a un país respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos) subió 5,70% (+59 unidades) hasta ubicarse en 1.094 puntos básicos, tras haber rozado los 1.108 puntos durante la rueda. En paralelo, el índice bursátil MSCI Merval logró desmarcarse en pesos con una suba moderada del 0,81%, mientras los papeles argentinos que cotizan en Nueva York (ADR, certificados de acciones de empresas extranjeras en bolsas de Estados Unidos) cerraron mayoritariamente en rojo.

Deuda soberana bajo presión y la mira puesta en 2027

El retroceso de los títulos públicos fue generalizado en la curva en dólares. Entre los bonos Globales (títulos emitidos bajo legislación extranjera), las mayores bajas correspondieron al GD35 (-2,99%), GD41 (-2,93%), GD46 (-2,73%) y GD38 (-2,66%), seguidos por el GD30 (-2,25%) y el GD29 (-1,94%).

La presión respondió a una combinación de factores externos e internos. A nivel internacional, perdió fuerza el rebote que había mostrado Wall Street el lunes y persistieron la volatilidad global y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, analistas consultados por medios especializados en finanzas coincidieron en que el deterioro local no se explica solo por el contexto externo.



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El mercado concentra su atención en la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) y en los compromisos de deuda en dólares, con foco particular en los vencimientos previstos para enero de 2027 (estimados en unos US$ 4.500 millones con bonistas privados).

Otro factor que genera tensión financiera en el plano local es la diferencia de rendimiento de los títulos locales con respecto a los de referencia (spread), por la cual la tasa implícita en los bonos –el rendimiento anual que exige el mercado al precio actual del título– ronda un 16% en dólares. Esto a pesar de que el Gobierno mantiene el superávit fiscal y ha efectuado compras previas de divisas.

Salto cambiario y caída de reservas

Tras el fin de semana largo en Argentina, la presión cambiaria se trasladó con fuerza a los distintos segmentos del dólar y elevó el volumen operado a su mayor nivel desde fines de septiembre: el dólar minorista (banco nación) superó la barrera de los $1.600 (llegó a $1.615), mientras que el CCL llegó incluso a venderse por encima de los $1.800 (marcando una brecha de 12,6% frente al mayorista).

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En el mercado financiero, el Contado con Liquidación (CCL) –que permite girar divisas al exterior mediante la compraventa de activos– concentró buena parte de las tensiones. El volumen operado de esta rueda fue récord desde fines de septiembre, con US$ 801.285 millones en el segmento de contado.

Por su parte, el Banco Central cerró sin intervenir en el mercado por segunda rueda consecutiva, tras haber terminado la semana pasada con un saldo comprador de US$ 121 millones y acumular US$ 344 millones en noviembre. Las reservas internacionales finalizaron este martes en US$ 48.744 millones, luego de registrar una caída diaria de US$ 618 millones.