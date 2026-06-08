La industria no repunta: la producción y las ventas cayeron en el 40% de las fábricas Según el último relevamiento de la Unión Industrial Argentina, la crisis del sector se profundizó durante abril de 2026. Casi un cuarto de las empresas redujo su personal y las micro y pequeñas firmas resultaron ser las más golpeadas por el desplome económico.

El panorama del sector manufacturero argentino continúa arrojando señales de alarma. Lejos de encontrar un piso, la crisis industrial sigue profundizándose en este 2026, evidenciando un deterioro abarcativo en la primera parte del año. Así lo demuestran los datos de la última encuesta elaborada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que refleja un escenario marcado por el desplome de la actividad y crecientes dificultades operativas.

De acuerdo con el relevamiento, durante el mes de abril, la complejidad de la coyuntura se hizo visible en las principales variables económicas del sector. El impacto negativo se tradujo en que el 38% de las empresas industriales registró caídas en su nivel de producción frente al promedio del primer trimestre, el 45,5% reportó bajas en sus ventas internas y un 30,4% sufrió retrocesos en sus exportaciones.

Esta contracción generalizada no solo limita las expectativas de recuperación a nivel federal, sino que también ha incrementado los atrasos en la cadena de pagos, afectando el cumplimiento de obligaciones con empleados, proveedores y el pago de impuestos.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), índice que la UIA utiliza para anticipar la evolución de la actividad, se ubicó en 43,5 puntos en abril de 2026. Si bien el informe señala una leve “mejora técnica” respecto al primer trimestre impulsada por factores estacionales, el indicador permanece estancado por debajo del umbral de los 50 puntos (zona de expansión), confirmando que el contexto interanual sigue siendo fuertemente adverso.

El impacto directo sobre el empleo

La recesión de la actividad impactó de lleno en el sostenimiento de los puestos de trabajo. Durante el mes de abril, el 22,4% de las firmas se vio en la necesidad de reducir su plantilla de personal, en contraste con un magro 9,9% que informó nuevas incorporaciones.

Ante la falta de reactivación, las empresas que aplicaron planes de ajuste sobre el empleo debieron recurrir a diferentes esquemas para sostener la estructura:

El 35,1% avanzó con el recorte de turnos de producción.

avanzó con el recorte de turnos de producción. El 21,3% optó por el adelantamiento de las vacaciones de sus operarios.

optó por el adelantamiento de las vacaciones de sus operarios. El 14,3% tuvo que aplicar suspensiones sobre su personal.

Las asimetrías de la crisis: pymes y sectores más castigados

Los resultados del informe exponen que el golpe de la crisis no es uniforme y varía considerablemente según la escala y la rama de la empresa.

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Por un lado, las micro y pequeñas empresas se posicionaron como las más vulnerables ante la caída del consumo: un 43,9% de ellas declaró retrocesos en su producción y un 52,8% sufrió el derrumbe de sus ventas internas. Estas cifras duplican el impacto registrado en las medianas y grandes compañías. No obstante, en estas últimas el peso de la crisis se sintió con mayor rigor en materia laboral, ya que el 30% de las firmas de mayor tamaño aplicó recortes en su plantilla.

Al analizar el desempeño por ramas industriales, el estudio advierte que todos los rubros relevados operaron con un MDI inferior a los 50 puntos. Las caídas más pronunciadas se concentraron en los sectores de edición e impresión y en la industria del caucho y plásticos, seguidos de cerca por la rama de confecciones textiles y la elaboración de productos químicos.