Multitudinaria despedida pública al Indio Solari: abrieron las puertas del predio y sus fanáticos ya le dan el último adiós Tras distintos homenajes espontáneos, una multitud de fanáticos del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se encontraron en el Parque Domínico de Avellaneda desde el sábado por la tarde para despedirse del ídolo del rock nacional

El velatorio público del Indio Solari comenzó este domingo por la mañana en el Polideportivo José María Gatica, en donde las puertas se abrieron a las 10, una hora antes de lo previsto para no demorar el ingreso de los miles de fanáticos que viajaron hasta el partido bonaerense de Avellaneda para despedir al ídolo popular.

Tras distintos homenajes espontáneos, una multitud de fanáticos del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se encontraron en el Parque Domínico de Avellaneda desde el sábado por la tarde.









La decisión de darle el último adiós a Carlos Alberto Solari en ese lugar había sido comunicada a través de la cuenta oficial del propio artista, manejada por sus familiares, mientras que autoridades locales y provinciales detallaron el operativo previsto ante la expectativa de una concurrencia masiva.

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El anuncio puso fin a las versiones que circularon desde el viernes por la noche sobre posibles sedes para el evento. Según el comunicado difundido por su entorno, “su cuerpo estará allí” y se pidió que las jornadas transcurran en un clima de respeto. “No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, expresaron.

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El clima que se vivía en el lugar era, a pesar de la tristeza, de fiesta popular. Los seguidores del Indio llegaron flameando banderas y cantando canciones del ídolo del rock.

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“Esto es hermoso. Si bien es una noticia triste, que se junten todos los argentinos y estemos tranquilos y disfrutando es hermoso. Estamos disfrutándolo y celebrando como le hubiera gustado a él. Así lo recordamos”, sostuvo en declaraciones a la prensa una mujer que asistió a la vigilia previa a la apertura de las puertas del predio.

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El operativo

La despedida se realizará en un predio ubicado a cuatro cuadras de la estación Villa Dominico del tren Roca, con accesos señalizados para ordenar la llegada del público. De acuerdo con la información oficial, el ingreso se habilitará únicamente por la intersección de las avenidas Bartolomé Mitre y General Otero. Además, se difundió un mapa con indicaciones para facilitar la circulación en la zona.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, informó que se despegaría un operativo con 8.000 personas destinadas a tareas de seguridad, salud y logística. “Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo”, detalló. En ese sentido, sostuvo que se preparó un dispositivo “muy importante para garantizar los cuidados y el respeto que su memoria merece”.

Las autoridades contemplan la posibilidad de extender la duración del velorio en función de la cantidad de personas que se acerquen.

Desde el gobierno bonaerense, en tanto, indicaron que se dispondrían tres postas del sistema de emergencias para eventos masivos, con 17 ambulancias medicalizadas, un hospital móvil y la participación de 60 promotores de salud.

Las autoridades también contemplan la posibilidad de extender la duración del velorio en función de la cantidad de personas que se acerquen.