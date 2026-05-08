La industria repuntó en marzo y cortó una racha de ocho meses a la baja El Indec difundió los informes sobre el IPI manufacturero y el ISAC; ambos anotaron una suba marcada en la medición año contra año. Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3 por ciento

La construcción anotó un avance superior al 12% en marzo interanual, mientras que la industria cortó una racha negativa de ocho meses consecutivos y subió 5% contra el mismo mes de 2025.

Ambos datos corresponden a los informes que difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el tercer mes del año.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en marzo, al tiempo que subió 3,2% mensual. Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.

Así, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 3,2% contra febrero, al tiempo que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,6% mensual.

MIRA TAMBIÉN Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de Estados Unidos

De esta manera, el sector cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas -desde julio de 2025 hasta febrero de 2026- y retomó el sendero positivo.

En la misma línea, once de las dieciséis divisiones cerraron con variaciones positivas.

Los números de la industria en marzo

Productos de tabaco: 28,2%.

Sustancias y productos químicos: 15,9%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 13,5%.

Madera, papel, edición e impresión: 12,8%.

Productos de metal: 9,2%.

Alimentos y bebidas: 7,9%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: 7,6%.

Productos minerales no metálicos: 6,9%.

Otro equipo de transporte: 4%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 3,1%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -0,5%.

Productos de caucho y plástico: -2,4%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,9%.

Industrias metálicas básicas: -10,1%.

Maquinaria y equipo: -11,3%.

Productos textiles: -23,3%.

Rosario3