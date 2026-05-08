La construcción anotó un avance superior al 12% en marzo interanual, mientras que la industria cortó una racha negativa de ocho meses consecutivos y subió 5% contra el mismo mes de 2025.
Ambos datos corresponden a los informes que difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el tercer mes del año.
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en marzo, al tiempo que subió 3,2% mensual. Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.
Así, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 3,2% contra febrero, al tiempo que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,6% mensual.
De esta manera, el sector cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas -desde julio de 2025 hasta febrero de 2026- y retomó el sendero positivo.
En la misma línea, once de las dieciséis divisiones cerraron con variaciones positivas.
Los números de la industria en marzo
- Productos de tabaco: 28,2%.
- Sustancias y productos químicos: 15,9%.
- Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 13,5%.
- Madera, papel, edición e impresión: 12,8%.
- Productos de metal: 9,2%.
- Alimentos y bebidas: 7,9%.
- Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: 7,6%.
- Productos minerales no metálicos: 6,9%.
- Otro equipo de transporte: 4%.
- Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 3,1%.
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -0,5%.
- Productos de caucho y plástico: -2,4%.
- Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,9%.
- Industrias metálicas básicas: -10,1%.
- Maquinaria y equipo: -11,3%.
- Productos textiles: -23,3%.
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