La industria sumó su sexto mes consecutivo con caída interanual de la actividad y la construcción tuvo una modesta recuperación Según datos del Indec, el Índice de Producción Industrial registró un retroceso del 3,9% en diciembre de 2025 contra el mismo mes de 2024, mientras que la construcción finalizó el año un 2,9% por encima

La industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, al arrojar un retroceso del 3,9% versus el mismo mes de 2024, mientras que la construcción registró un rebote y finalizó 2025 con una leve suba de 2,9%, según indicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el caso del Índice de Producción Industrial (IPI) que mide el organismo estadístico, la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo marcaron que la actividad del sector cerró el año pasado en mínimos desde mediados de 2024.









En términos interanuales, las contracciones sectoriales más profundas se verificaron en la industria automotriz (-19,4%), la de textil e indumentaria (-18,7%) y la de productos de metal, maquinaria y equipo (-12%). En este último caso resalta particularmente la menor fabricación local de maquinaria agrícola y de electrodomésticos.

Aun así, en el acumulado de 2025 el IPI exhibió una mejora del 1,6% en comparación al año previo. Esto se explica por la muy baja base de comparación que dejaron los primeros meses de gestión del actual Gobierno.

Construcción

En el caso de la construcción, la comparación entre noviembre y diciembre de 2025 arrojó una suba de 3,8%. No obstante, y pese a que el balance del año fue positivo, debe considerarse que en 2024 el sector había registrado un pésimo desempeño al contraerse un 27,4%.

El Indicador sintético de la actividad de la construcción (Isac) finalizó 2025 con un crecimiento acumulado de 6,3%.

Asimismo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado a noviembre de 2025 fueron 388.472, lo que implica una variación interanual del 2,9% frente al mismo mes del 2024. En tanto, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 de metros cuadrados en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%.

En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron una mayoría de bajas. A excepción de los apartados “Artículos sanitarios de cerámica”, “Resto” (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción) y “Hierro redondo y aceros para la construcción”, que en el mes crecieron 40%, 31,9% y 29,7%, respectivamente.

Entre las caídas de compras destacan las de las divisiones de “Ladrillos huecos” (-20,7%), “Mosaicos graníticos y calcáreos” (-15,1%), “Yeso” (-12,3%) y “Pisos y revestimientos cerámicos” (-11,1%).