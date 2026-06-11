La inflación de mayo fue del 2,1% y marcó una nueva desaceleración El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en mayo una suba del 2,1%, según informó el Indec. En los primeros cinco meses de 2026 acumula un incremento del 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.

El Índice de Precios al Consumidor aumentó el 2,1% en mayo con respecto de abril y acumula un alza de 14,7% en lo que va del año, según informó oficialmente este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec),

El organismo oficial de estadísticas además detalló que la inflación suma el 33,2 por ciento en los últimos 12 meses.

De esta manera, la medición de abril volvió a marcar una tendencia a la baja luego de haber comenzado el año con un 2,9 por ciento en enero y febrero, un pico de 3,4 por ciento en marzo y el 2,6 por ciento en abril.

. La suba mes a mes (Indec).

A nivel de las categorías, los precios estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las verduras compensado por la caída en frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

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La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

El incremento por rubros (Indec).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en Noreste, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo la mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda.

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En cuanto a las regiones, Noreste fue la región con mayor suba mensual (2,6%) y Patagonia, la de menor (1,7%). En tanto, en la región Pampeana fue del 2%.