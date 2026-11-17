La inflación mayorista fue del 1,6% en octubre y acumuló 29,8% interanual El índice registró una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales respecto de septiembre y se ubicó por debajo de la inflación minorista.

La inflación mayorista fue de 1,6% en octubre y registró una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales respecto a la medición de septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, experimentó una variación interanual de 29,8%, acumuló 24,8% en los primeros diez meses de 2026.

En los tres casos la inflación mayorista quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Indec, IPC avanzó 2,2% en octubre, 26,3% en el acumulado de los primeros diez meses del año y 33,1% en la variación interanual, lo que significa que los precios mayoristas quedaron 0,6, 1,5 y 3,3 puntos porcentuales por debajo del IPC respectivamente.

Qué explicó los aumentos de octubre

La suba de los precios mayoristas estuvo impulsada por los combustibles, los productos químicos y la energía. El avance del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) respondió a un alza de igual magnitud en los productos nacionales, mientras que los importados aumentaron 0,9 por ciento.

Los productos refinados del petróleo fueron el principal factor detrás de la suba, con una incidencia de 0,58 puntos porcentuales. También influyeron los aumentos en sustancias y productos químicos, petróleo crudo y gas, vehículos automotores, carrocerías y repuestos, y productos agropecuarios.

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A la vez, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, avanzó 1,5% durante octubre. En este caso, los productos nacionales subieron 1,5% y los importados, 0,9 por ciento.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró una variación de 1,5 por ciento. El aumentó se explicó por el avance de 1,9% en los productos manufacturados y la energía eléctrica, mientras que los productos primarios aumentaron 0,6 por ciento.

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró el dato informado por el Indec. Según publicó en su cuenta de X, se trató de una “fuerte caída de la inflación mayorista” y reposteó una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, donde detalla los principales números comunicados por el organismo de estadísticas.

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Ambos funcionarios han explicado en repetidas ocasiones que el índice de precios mayoristas puede ser interpretado como una anticipación de lo que luego ocurrirá con el Índice de Precios al Consumidor. Por eso, la desaceleración del IPIM respecto al mes anterior es visto por el Gobierno como una buena noticia no solo por la menor volatilidad de precios al por mayor, sino también por la posible desaceleración de los precios minoristas en el futuro.