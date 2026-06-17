La inflación mayorista se desaceleró en mayo al 2,5% y aumentó 34,5% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Este incremento se dio como consecuencia de la suba de 2,5% en los “Productos nacionales” y de 3,1% en los “Productos importados”.
En el período enero-mayo, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 11,4% contra el mismo período de 2025.
Así, la inflación mayorista se desaceleró 2,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril, aunque quedó por encima de la inflación minorista (2,1%) por 0,6 p.p.
Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos” (0,65 p.p.); “Energía eléctrica” (0,25 p.p.); “Productos refinados del petróleo” (0,24 p.p.); “Alimentos y bebidas” (0,22 p.p.); y “Petróleo crudo y gas” (0,22 p.p.).
Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,7% en el mismo período, explicado por la suba de 2,7% en los “Productos nacionales” y de 3% en los “Productos importados”.
El nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) también registró el mismo aumento en mayo, donde los “Productos primarios” (2,4%) y los “Manufacturados y energía eléctrica” (2,8%) explicaron el alza.
Qué es la inflación mayorista
La inflación mayorista es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en su etapa de comercialización inicial, es decir, antes de llegar al consumidor final. Mide cuánto pagan los productores, distribuidores o importadores por sus insumos, materias primas y productos listos para la venta.
Este indicador se centra exclusivamente en las transacciones entre empresas (B2B, o business-to-business). En Argentina, el INDEC calcula el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), el cual refleja:
Productos Nacionales: Bienes fabricados localmente que se venden en el mercado interno.
Productos Importados: Bienes traídos del exterior.Precios de origen: Valores netos de impuestos (como el IVA) y costos minoristas.
Diferencia entre Inflación Mayorista y Minorista
La gran diferencia radica en el eslabón de la cadena que están midiendo:Inflación Mayorista (IPIM): Mide el costo de las materias primas y los productos recién salidos de fábrica.Inflación Minorista (IPC): Mide el precio final que paga la familia o el individuo en la góndola del supermercado o en el comercio de barrio.