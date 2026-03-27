La Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y confirmó que la empresa fue correctamente exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización. Aún hay una última instancia posible: la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y, de esta manera, la Argentina se evita de pagar más de US$16.100 millones. Además, confirmó que YPF fue correctamente exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner y comandó el entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Todas las partes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, celebró el presidente Javier Milei en X, que cerró con un “TMDP”, que significa “todo marcha de acuerdo al plan”, el latiguillo que suele usar para señalar el buen rumbo de sus políticas.

“Ganamos el juicio de YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy 18 mil millones de dólares”, anunció el jefe de Estado.

Según publicó La Nación, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon en octubre pasado los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford, que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de Petersen Energía y Petersen Inversora y este viernes dio a conocer su veredicto.

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Se trata de los magistrados que revisaron el fallo de 2023 de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que había determinado que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos las empresas Petersen y Eton Park.

Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones. Según Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof.