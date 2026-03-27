Becas Progresar con nuevos requisitos y montos El registro se habilitó desde este viernes y se organizará según cada línea del programa. El programa se divide en tres grandes modalidades: Obligatorio, Superior y Trabajo.

El Gobierno Nacional dispuso una actualización del programa de becas Progresar y formalizó modificaciones en los requisitos, las condiciones y el calendario de inscripción para 2026. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 172/2026, con participación de la Secretaría de Educación.

De acuerdo a lo establecido, la inscripción se habilitó desde este viernes y se organizará según cada línea del programa. El registro está abierto en el sitio web oficial del programa.

La destinada a la “Finalización de la educación obligatoria” podrá solicitarse entre el 27 de marzo y el 24 de abril. En tanto, las líneas de “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” estarán disponibles del 6 al 30 de abril. Por su parte, “Formación Profesional” contará con un período más extenso, desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Cambios en requisitos, montos y plazos

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Uno de los ejes principales de la reforma es la actualización del monto de la beca, que pasó a fijarse en $35.000 mensuales para todas las modalidades. Además, se definió que quienes accedan en la primera convocatoria podrán cobrar el beneficio durante un máximo de doce meses, mientras que los que ingresen en una segunda instancia tendrán un límite de seis meses.

También se introdujeron nuevas condiciones para la permanencia en el programa. A partir de ahora, los beneficiarios deberán informar cualquier modificación en su situación personal, académica o laboral dentro de los 30 días, a través de los canales oficiales como la plataforma Progresar, ANSES o la app Mi Argentina. Esta medida apunta a reforzar los controles y mantener actualizada la información de los titulares.

En cuanto a la continuidad, se dispuso que la beca podrá renovarse hasta cuatro años para quienes cursen la educación obligatoria. En el caso de Formación Profesional, el beneficio solo podrá extenderse hasta dos cursos por ciclo lectivo.

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Los requisitos de acceso continúan contemplando variables como edad, nivel educativo e ingresos del grupo familiar, con un tope de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Asimismo, se mantienen excepciones para determinados sectores, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y responsables de hogares monoparentales.

Para las líneas de educación superior y enfermería, se exige haber terminado el secundario sin materias pendientes y estar inscripto en instituciones públicas. En Formación Profesional, en cambio, se requiere cursar trayectos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca reorganizar el esquema de becas, fortalecer los mecanismos de control y adecuar el programa a las condiciones actuales del sistema educativo, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026.

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Modalidades y condiciones de cada línea

El programa se divide en tres grandes modalidades: Obligatorio, Superior y Trabajo, cada una con requisitos específicos.

Para quienes buscan finalizar la escuela secundaria, se solicita ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI vigente. La edad requerida va de 16 a 24 años, con posibilidad de ampliación en ciertos casos. Además, los ingresos familiares no deben superar los tres salarios mínimos.

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En el nivel terciario y universitario, los aspirantes que recién ingresan deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados pueden extender ese límite hasta los 30. En la carrera de enfermería no hay tope de edad. También es obligatorio no adeudar materias del secundario al momento de inscribirse.

Por último, la línea Progresar Trabajo, orientada a cursos de formación profesional reconocidos por el INET, está dirigida a personas de entre 18 y 24 años, con posibilidad de extenderse hasta los 35 para quienes no tengan empleo formal. En todos los casos, se mantiene el requisito del tope de ingresos familiares y la condición de alumno regular.