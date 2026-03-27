Javier Milei celebró el fallo por YPF y criticó duramente a Axel Kicillof El presidente señaló que la decisión de la Justicia de Estados Unidos se trata del “mayor logro jurídico de la historia nacional” y fustigó tanto al exministro de Economía como a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Argentina se evita de pagar más de US$16.100 millones.

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos sobre YPF a favor de Argentina, señaló que se trata del “mayor logro jurídico de la historia nacional” y cargó contra el kirchnerismo al señalar que “arreglaron las cagadas que hizo el inútil de Kicillof (exministro de Economía) durante el segundo gobierno de Cristina”.

“Ganamos el juicio de YPF”, afirmó Milei luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejara sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, quien había dispuesto un resarcimiento multimillonario por la expropiación de la petrolera.

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18 mil millones (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, señaló.

“Lo voy a decir al estilo Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner“, lanzó el libertario.

En línea con esa postura también se expresó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger: “Felicitaciones presidente Javier Milei: su liderazgo y visión fueron cruciales. Pero felicitaciones también al equipo legal de la Procuración. Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. Heroes!”.

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La expropiación de YPF constituía el litigio más importante que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y, además, la demanda de mayor magnitud en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. En las semanas previas, la administración de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, se había manifestado en reiteradas oportunidades a favor de la posición argentina.

El principal perjudicado por la resolución es el estudio británico Burford Capital, que se prevé apelará el fallo. Considerado por muchos como un fondo buitre por su estrategia, este bufete —que cotiza tanto en Londres como en Wall Street— había adquirido los derechos para litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y ya había comercializado participaciones de la demanda, obteniendo más de USD 300 millones hasta el momento.

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