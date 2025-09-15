La Justicia Electoral notificará esta semana a las autoridades de mesa en Tucumán La Secretaría Electoral de Tucumán comenzará en los próximos días a enviar las notificaciones a los ciudadanos designados como autoridades de mesa para las elecciones nacionales. La selección se realiza de manera aleatoria y el desempeño de la función constituye una carga pública de carácter obligatorio.

Desde el organismo se recordó que únicamente podrán excusarse de esta responsabilidad quienes acrediten motivos médicos u otras causales previstas por la normativa vigente.

Las autoridades de mesa recibirán un viático de $40.000 por la jornada electoral, al que se suma un adicional de $40.000 en caso de completar la capacitación obligatoria, disponible tanto en modalidad presencial como virtual.

La Justicia Electoral advirtió que el incumplimiento injustificado o el abandono de funciones está penado por el artículo 132 del Código Nacional Electoral, que establece sanciones que van de seis meses a dos años de prisión.

En la misma línea, la Cámara Nacional Electoral ratificó recientemente —a partir de fallos relacionados con las elecciones PASO de 2023— que la inasistencia de las autoridades de mesa constituye un delito y puede derivar en el procesamiento penal de los responsables.

Con estas medidas, la Justicia busca asegurar la transparencia y normal desarrollo del proceso electoral, subrayando que la participación de las autoridades de mesa resulta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los comicios en todo el país.