Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional y aseguró: “Lo peor ya pasó” El presidente Javier Milei se dirigió a la Nación este lunes para detallar el Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso. En su discurso, grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario destacó los logros económicos de su gestión y afirmó que el equilibrio fiscal es "la piedra angular" de su plan.

“Lo peor ya pasó”, aseguró Milei, reconociendo el gran esfuerzo de la población: “Entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material, pero el camino es el correcto”.

Puntos clave del Presupuesto 2026

El nuevo proyecto de ley busca profundizar el equilibrio fiscal y prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central. Entre las medidas más destacadas, el presidente anunció:

Aumento en jubilaciones y pensiones: Un incremento del 5% por encima de la inflación proyectada para el año próximo.

Un incremento del por encima de la inflación proyectada para el año próximo. Educación y salud: Aumentos del 8% para educación y 17% para salud.

Aumentos del para educación y para salud. Universidades: Se destinarán 4,8 billones de pesos adicionales a las universidades nacionales.

Se destinarán adicionales a las universidades nacionales. Provincias: Se incluirá un “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas” para mejorar la relación financiera entre el Estado y las provincias.

Mensajes a la política y al sector privado

El presidente también se dirigió a la clase política, pidiéndole “compromiso con el orden fiscal” para evitar la “inflación descontrolada”.

Además, envió una señal al sector privado: “Es hora de dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos”, y propuso un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias para acabar con la “absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva”.

Milei finalizó su mensaje anunciando que viajará a Paraguay para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y reunirse con el presidente Santiago Peña.