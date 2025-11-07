La Justicia le negó la domiciliaria a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión El Tribunal de Campana desestimó la solicitud del sentenciado por abuso sexual con acceso carnal, citando el peligro de escape y la gravedad del delito. El rechazo se fundamenta, además, en que la casa ofrecida para cumplir la pena es el mismo sitio donde ocurrieron los hechos

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana resolvió denegar el pedido de prisión domiciliaria a Claudio Contardi, quien cumple una condena de 19 años por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género contra su ex esposa, Julieta Prandi.

La defensa de Contardi había solicitado que el ex marido de la mediática fuera beneficiado con la reclusión en su hogar o, alternativamente, que se le permitiera concurrir cuatro veces por semana a su vivienda.

El motivo esgrimido por su actual abogado, Fernando Ezequiel Sicilia, era que Contardi debía “cuidar a su hija de cuatro meses” y que la sentencia dictada por el Tribunal “no se encuentra firme y que ni siquiera ha obtenido, como mínimo, un doble conforme”. Sicilia también sostuvo que la familia atraviesa una “grave situación por su arraigo” y que “tampoco existe peligro de fuga”.

Según la resolución judicial, de acuerdo a lo que consignó Noticias Argentinas, la negativa se sustenta en tres puntos principales: la existencia de peligro de fuga, la gravedad del delito cometido y el hecho de que “el domicilio propuesto es donde ocurrieron los abusos”.

El domicilio ofrecido por la defensa de Contardi se encuentra en el barrio privado Septiembre, ubicado sobre la Ruta 9 en el kilómetro 47, que es precisamente el mismo lugar donde ocurrieron los hechos de abuso sexual.

El Tribunal fundamentó el rechazo de esta locación con un informe previo, explicando en el escrito que este “ya advertía que este escenario constituye un posible ambiente de riesgo en la dinámica convivencial, capaz de reinstalar dinámicas previas de poder, control o violencia“, lo que lo hacía inapropiado para que Contardi residiera allí.

Finalmente, el documento concluye que “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi”, por lo que se determinó que, por el momento, “es conveniente que continúe sometido a la medida cautelar que actualmente pesa sobre su persona, con el objeto de asegurar los fines del proceso”.

Contardi fue condenado en agosto de este año y actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 41 de Campana.