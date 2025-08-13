Condenaron a 19 años de prisión al ex de Julieta Prandi por abuso sexual agravado y violencia de género También se ordenó la inmediata detención. Por otro lado, la actriz está en la sala contigua al haber llegado con su abogado Fernando Burlando y su actual pareja Emanuel Ortega.

Este miércoles al mediodía se conoció el juicio contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi. Lo condenaron a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género.

Además, se supo que se ordenó la inmediata detención del imputado, por lo que se retiró inmediatamente del Tribunal. También se ordenó el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

La denuncia presentada por la actriz derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. El fiscal había pedido 20 años de prisión y la querella, 50. Contardi negó todos los cargos y su defensa había pedido el fin del proceso.

Así leyeron el veredicto que condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi por haber violado a Julieta Prandi cuando estaban casados: la Policía lo detuvo inmediatamente pic.twitter.com/sOv3YZVuBz — TN – Todo Noticias (@todonoticias)

August 13, 2025