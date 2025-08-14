La primera publicación de Julieta Prandi tras la condena a su exmarido Claudio Contardi La modelo compartió el video de la sentencia a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual agravado, acompañado de un extenso texto en el que da cuenta del doloroso proceso que atravesó en los últimos cinco años de reclamo legal. “Hoy soy dueña del viento, ya no tu presa ideal” es la frase que eligió para retratar el presente la también actriz y conductora.

La actriz, conductora y modelo Julieta Prandi evitó dar declaraciones tras la condena a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual agravado por el vínculo que recibió su exmarido, Claudio Contardi, pero sí se manifestó en redes sociales.

Prandi publicó el video en el que se conocía la sentencia, el último miércoles, acompañado de un texto. “Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar, pasaron cinco años. Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente. Pensé en rendirme”, comienza el escrito que da cuenta del proceso que incluyó múltiples pericias y declaraciones.

“Es muy alto el precio. El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados”, continúa el escrito que detalla el calvario que vivió.

En la publicación, Julieta agrade a periodistas, abogados, amigos, familiares y a su pareja, Emanuel Ortega, por sostenerla durante la lucha.

“Hoy, 13 de agosto de 2025 ya soy ‘dueña del viento’… y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1” prosigue el el posteo que cierra con la frase: “Fui ausencia y fui la oscuridad. Silencio ardiendo de ansiedad. Hoy soy dueña del viento, ya no tu presa ideal”.