El Gobierno anunció la desregulación del mercado eléctrico y una fuerte reducción de subsidios El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este martes una profunda reforma en el sistema energético nacional, que incluye la desregulación del mercado eléctrico y una quita gradual de los subsidios a los grandes consumidores. “Es permitir un funcionamiento sin aprietes, sin corrupción y sin ineficiencias. Y además nos va a dar más electricidad y más barata”, aseguró el funcionario.

La medida se formalizó a través de la Resolución 400/2025, publicada por la Secretaría de Energía de la Nación, y entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2025. El objetivo oficial es “avanzar hacia un sistema eléctrico más competitivo, eficiente y sustentable”.

Según el nuevo esquema, se reemplazará el modelo actual —basado en la centralización y en altos niveles de subsidios— por un sistema en el que generadores, distribuidores y grandes usuarios podrán contratar energía a precios de mercado. La transición se extenderá durante dos años y contempla tres categorías de generación:

Asignada: contratos vigentes o bajo control estatal.

Nueva: instalaciones habilitadas desde 2025, con incentivos para inversiones.

Además, se crearán dos servicios de reserva para garantizar el abastecimiento eléctrico: uno básico, destinado a las centrales térmicas existentes, y otro que impulsará nuevas inversiones en generación térmica, hidráulica, nuclear o en almacenamiento energético. Este esquema también permitirá revisar precios y costos, habilitando a las distribuidoras a contratar energías renovables sin restricciones.

“La normalización del MEM permitirá reconstruir gradualmente el mercado mayorista, promoviendo mayor competencia y libertad de contratación”, destaca el texto oficial.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la Secretaría de Energía sintetizó: “Iniciamos la normalización del mercado eléctrico mayorista, dejando atrás décadas de intervención estatal y precios distorsionados. La reforma busca restablecer un sistema basado en la competencia, la eficiencia y la libertad de contratación”.

Sturzenegger, por su parte, celebró la medida: “Tres décadas atrás este sistema había fortalecido la oferta y reducido fuertemente el costo de la electricidad. Luego, como en tantas otras áreas, el kirchnerismo metió al Estado introduciendo ineficiencias y opacidad. Sacar al Estado del medio es revertir ese proceso”.

Finalmente, el ministro felicitó a María Tettamanti y Daniel González, del Ministerio de Economía, por el trabajo en la reforma y destacó que esta medida responde al rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei: “Avanza la libertad económica que pide el Presidente. Hoy dimos un paso importante”.