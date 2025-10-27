La Libertad Avanza le arrebató la provincia de Buenos Aires al peronismo El oficialismo logró un fuerte respaldo en las urnas, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses había perdido por más de 14 puntos y obtiene más del 40% de los votos en todo el país.

El Gobierno logró un fuerte respaldo y ganó las elecciones nacionales legislativas 2025. Con más del 95% de las mesas escrutadas, la Libertad Avanza obtuvo en la elección para la Cámara de Diputados el 40,81% de los votos. El peronismo, que este 26 de octubre compitió con el sello Fuerza Patria y algunas variantes provinciales, ronda el 31,6%.

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%), que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

Para entender la amplia victoria del oficialismo, hay que desgranar el resultado provincia por provincia. En rigor, las legislativas son 24 elecciones en una.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

MIRA TAMBIÉN Así será el nuevo Congreso de la Nación a partir de diciembre de 2025

Fuerza Patria y los sellos aliados terminaron primeros en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

MIRA TAMBIÉN Diputados: el oficialismo deberá negociar para aprobar las reformas claves

De las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6 (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas en un recinto que hasta el momento le era muy esquivo.

Si se compara el resultado con las expectativas de los últimos meses, durante los cuales el Gobierno atravesó escándalos de corrupción y sufrió incertidumbre financiera provocada por el resultado en PBA, el escrutinio de esta noche representa una fuerte dosis de oxígeno para La Libertad Avanza.

Karina Milei fue la gran artífice de la estrategia nacional que le permitió a La Libertad Avanza tener representación en las 24 provincias. Santiago Caputo, a cargo de la estrategia, detalló una hoja de ruta en la que apuntó a recuperar la épica de la victoria de 2023, sumar territorialidad con la presencia del propio Milei en las provincias, revitalizar el vínculo con la juventud y la agrupación Las Fuerzas del Cielo y cambiar el discurso a partir de una mayor empatía con la ciudadanía que realizó el mayor esfuerzo del ajuste económico.

“El gran click de la campaña fue impulsar la salida de Espert a cambio de Santilli en la provincia de Buenos Aires, a menos de 18 días de la elección. Esa decisión fue adoptada en conjunto por Karina Milei y Santiago Caputo”, valoraban en los pasillos del Hotel Libertador.

Además de los nombres de Caputo, Karina Milei y Santilli, esta noche valoraban el rol de Pilar Ramírez, quien durante la campaña estuvo a cargo de la coordinación política nacional.

El peronismo pondrá a prueba la unidad

Para el peronismo, la derrota fue inesperada. Si bien Cristina Kirchner se opuso desde un principio al desdoblamiento electoral en PBA, ni el más pesimista se imaginaba una diferencia tan amplia a nivel nacional. Mucho menos una derrota en la provincia de Buenos Aires.

CFK fue quien diseñó la mayoría de las listas que compitieron hoy, especialmente la de la provincia de Buenos Aires, donde es evidente que el gobernador Axel Kicillof y los intendentes no aportaron la misma cantidad de votos que en septiembre. Es lógico pensar entonces que el resultado de hoy pondrá a prueba la unidad.

Provincias Unidas, el sello que quería romper con la polarización y presentarse como alternativa de poder para el 2027, tuvo un debut fallido en las urnas. Las derrotas de Juan Schiaretti en Córdoba, Maximiliano Pullaro en Santa Fe e Ignacio Torres en Chubut son una muestra de ello. Vamos Corrientes, en Corrientes, fue el único espacio del armado de los gobernadores que pudo festejar. Superó por un punto a la lista de Virginia Gallardo. A nivel nacional, Provincias Unidas sumó el 7,11% de los votos.

Además de Buenos Aires, la Libertad Avanza ganó las provincias con mayor cantidad de votantes. El empresario Gonzalo Roca le sacó más de 10 puntos al exgobernador Juan Schiaretti en Córdoba; Agustín Pellegrini superó los 40% en Santa Fe y dejó tercera a la lista de la vicegobernadora Gisela Scaglia; en Mendoza el ministro de Defensa Luis Petri superó los 50 puntos, al igual que en Entre Ríos, donde la alianza local con el gobernador Rogelio Frigerio roza los 53 puntos.

Tucumán, sexta provincia en cantidad de votantes, fue la excepción: se impuso la lista del gobernador Osvaldo Jaldo, un peronista que este año rompió su buena sintonía con la Casa Rosada.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una elección excelente como candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Suma más del 50% de los votos y supera holgadamente la suma de sufragios que lograron La Libertad Avanza y el PRO en las elecciones legislativas de mayo, cuando ambas fuerzas compitieron por separado.

Alejandro Fargossi, como cabeza de la lista de candidatos para Diputados, también hizo una buena elección con más del 47% de puntos.