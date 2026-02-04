Liberaron a Roberto Baldo, otro de los argentinos detenidos en Venezuela Había sido apresado en noviembre de 2024 junto a su esposa Montserrat Espinosa.

Roberto Baldo, uno de los argentinos que estaba detenido en Venezuela y que había sido acusado de terrorismo, fue liberado en las últimas horas.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Baldo había sido detenido en noviembre de 2024 junto con su esposa Montserrat Espinosa, quien tiene nacionalidad española-venezolana.

La liberación de Baldo se dio días después de la de Gustavo Gabriel Rivara, quien también estaba detenido en el citado país y, según se supo, permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda, mientras que Espinosa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

La pareja tiene dos hijas jóvenes y es dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas y, según había indicado en su momento el Foro Penal venezolano que monitorea la situación de los presos políticos en ese país, Baldo nació en la Argentina, pero vive en Venezuela desde hace décadas, donde obtuvo la ciudadanía, al igual que su esposa.

La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.

Fuente Noticias Argentinas