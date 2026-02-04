Marcha de los jubilados con gases, represión y nueva detención al cura Francisco Paco Olveira El operativo policial estuvo a cargo de la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso. El sacerdote fue liberado tras la intervención de diputados opositores

Nuevos incidentes entre la Policía y manifestantes se registraron en la tarde de este miércoles durante la marcha que los jubilados llevaban adelante en las inmediaciones del Congreso. La movilización incluyó nuevamente gases lacrimógenos, palos y detenciones de manifestantes.

Producto del accionar policial el padre Francisco Paco Olveira resultó demorado durante algunas horas, aunque luego quedó liberado y volvió a marchar con los jubilados.

El operativo policial estuvo a cargo de la Policía Federal, mientras los efectivos porteños establecieron un perímetro, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

Diputados de Unión por la Patria (UxP) se hicieron presentes en el lugar y consiguieron que el cura Olveira fuera liberado luego de ser arrestado, supuestamente, “por resistencia a la autoridad”.

El fiscal dejó sin efecto la detención de Olveira, en función de los videos presentados por los legisladores y periodistas que se encontraban en el lugar del hecho.





El 12 de noviembre del año pasado, ya había sido detenido, también por la Policía Federal en otra de las marchas de los jubilados y había sido liberado, el mismo día, horas después.

La habitual marcha de los jubilados tuvo como siempre un enorme despliegue policial. La marcha fue por la vereda, acorde al protocolo de las autoridades, pero eso no impidió la provocación policial, con golpes y gases, según detallaron medios porteños.

Además de los jubilados, las personas con discapacidad también fueron blanco de la represión, arrestos incluidos. Y también hubo gases contra trabajadores de prensa, que horas antes habían reclamado en contra de la derogación del Estatuto del Periodista, que está incluido en la reforma laboral.







