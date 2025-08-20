La oposición logró el quórum en Diputados y busca rechazar los vetos de Milei a jubilaciones y discapacidad Con la presencia de 136 legisladores, la Cámara baja inició la sesión este miércoles al mediodía. Analizarán las leyes vetadas por el presidente, como la prórroga de la moratoria previsional y la asistencia a Bahía Blanca. También aparece en el temario el pedido de los gobernadores sobre el reparto de recursos y la posibilidad de avanzar con la comisión del escándalo Libra. El Gobierno buscaba frenar otro revés en el Congreso.

La Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles al mediodía una sesión con alta intensidad política. Con la presencia de 136 legisladores, la oposición logró el quórum y busca rechazar el veto presidencial a cuatro leyes que fueron sancionadas por el Congreso. Necesitan, para eso, el voto de dos tercios de los presentes.3

Se trata del aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo.

También aparece en el temario el pedido de los gobernadores sobre el reparto de recursos y la posibilidad de avanzar con la comisión del escándalo Libra.

Por la sensibilidad de esos temas, la sesión se desarrolla en medio de una fuerte tensión política y social, con movilizaciones en las afueras del Congreso.

MIRA TAMBIÉN Guillermo Francos advirtió que el Gobierno no podrá aplicar las leyes si la oposición revierte los vetos

El quórum estuvo en duda poco antes de la hora de inicio de la sesión, al punto tal que por problemas con los vuelos, la oposición le pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem, modificar la hora de inicio, pasarla de las 12 a las 13, cosa que Martín Menem no aceptó.

Sin embargo, finalmente la oposición no tuvo inconvenientes para reunir el número para arrancar la sesión.

El armado político previo

MIRA TAMBIÉN Senado: la oposición logró dictamen de la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario

El pedido de sesión fue presentado en conjunto por los jefes de bloques de Unión por la Patria, Germán Martínez; Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

Desde la oposición confían en tener los votos para revertir el veto a la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta fin de 2027. Para eso necesitan los dos tercios de los votos y, en la sesión original, el proyecto quedó muy cerca de este objetivo con 148 diputados a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, y 34 ausentes.

El segundo tema a discutir será el rechazo al veto de Milei al aumento del 7 por ciento a las jubilaciones y la actualización (de 70 a 110 mil pesos) del bono que perciben quienes cobran el haber mínimo. En este caso, la mayoría legislativa también está a favor de insistir con el proyecto, pero el número para alcanzar los dos tercios está más ajustado.

MIRA TAMBIÉN ANMAT aclaró que el tomate triturado Marolio no tiene gusanos: eran brotes de semilla y no hay riesgo

Por fuera de los vetos, los legisladores también buscarán darle sanción definitiva a un proyecto impulsado por los gobernadores para modificar la ley permanente de Presupuesto para poder distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de forma equitativa y otro proyecto que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos. Para esto necesitan una mayoría simple.

En el cuarto punto del temario de la sesión aparece otro tema que enciende las alarmas en el Ejecutivo. Se trata de un pedido para modificar la resolución por la que se creó la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra. A lo que apuntan es a establecer la designación de autoridades y asegurar su funcionamiento.