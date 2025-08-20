Polémica por los dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan” Lo dijo la legisladora del PRO Carmen Álvarez Rivero durante el debate por la ley de emergencia pediátrica en la Cámara alta. Luego, aseguró que fue malinterpretada y planteó rediscutir "el sistema de salud en su conjunto".

La senadora cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero protagonizó una polémica intervención durante el debate por la emergencia pediátrica en la Cámara alta, al poner en duda el acceso universal de los niños al Hospital Garrahan.

“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, sostuvo la legisladora.

Álvarez Rivero planteó que se debería repensar el financiamiento del sistema de salud: “Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción, porque eso está cayendo sobre las espaldas de los cordobeses. Discutamos el sistema de salud en su conjunto”, remarcó.

Sus afirmaciones produjeron la reacción de otros parlamentarios como Martín Lousteau, quien tomó la palabra minutos después de Álvarez Riveros y reaccionó contra su frase. “Creo que hay otros agraviados, casi insultados en sus palabras”, comenzó.

Y continuó: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Eso es un país injusto. Entonces, que alguien diga que los niños en Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso”.

“Aquel que no tiene recursos, un padre angustiado porque su hijo tiene una enfermedad gravísima, le estamos diciendo que no tiene derecho a ser atendido. Entonces, me parece de un nivel de agravio y de violencia inusitado”, añadió Loustau.

Luego, Álvarez Riveros aclaró que fue malinterpretada y retomó: “Los chicos que se operan en el Garraham no tienen nada que ver en esa discusión. Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pagado por todos… Y que hay que decir la verdad: ¿a quién le provee más servicios? A la población de Ciudad de Buenos Aires y del Amba. Esa es la mayoría”.

Emergencia en pediatría y financiamiento universitario

El martes, la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda dio dictamen al proyecto, también con media sanción de Diputados, que declara la “emergencia sanitaria por un año en la salud pediátrica y en las residencias nacionales en salud”.

De esta manera, la iniciativa quedó habilitada para ser discutida en el recinto de la Cámara alta y todo indica que sería la próxima semana, aunque el kirchnerismo pujaba para que fuera el jueves próximo, intención que no encontraba adhesiones en otros bloques.

Además, las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación se reunieron para tratar el proyecto que establece el financiamiento de la educación universitaria pública y la recomposición del salario docente.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca garantizar la protección y el sostenimiento del sistema universitario en todo el país. Quedó habilitada para ser tratada en el recinto del Senado.