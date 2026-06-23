La sesión especial para interpelar a Adorni fracasó por falta de quórum La oposición no logró reunir las 129 bancas necesarias para debatir los pedidos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete. El oficialismo acordó tratar los proyectos en comisión la próxima semana

La Cámara de Diputados de la Nación dejó sin efecto la sesión especial prevista para este martes, luego de que los bloques opositores convocantes no alcanzaran el quórum reglamentario. El debate tenía como eje central una serie de proyectos que planteaban la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

A las 14.31 horas, cumplido el plazo de tolerancia establecido por el reglamento, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria. En el recinto se contabilizaron apenas 117 legisladores ocupando sus bancas, doce menos que el mínimo requerido de 129 para dar inicio formal a las deliberaciones.

La neutralización de la sesión fue el resultado de una negociación entablada durante las últimas 48 horas entre las autoridades de La Libertad Avanza y las bancadas aliadas. El oficialismo ofreció abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo martes 30 de junio para abordar allí los seis expedientes vinculados a la situación patrimonial del funcionario.

Esta propuesta parlamentaria ofreció un argumento a los bloques del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para no aportar al quórum de la sesión especial. Desde los sectores aliados explicaron que consideraban más oportuno coordinar el debate de las iniciativas de forma conjunta con el oficialismo en el ámbito de las comisiones, en lugar de forzar un tratamiento directo en el recinto junto a las bancadas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

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En cuanto a las asistencias, la minoría presente estuvo conformada en su gran mayoría por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas, sumando adhesiones puntuales de monobloques como Encuentro Federal y Coherencia. En contraposición, las ausencias del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal resultaron determinantes para frenar la sesión, sumadas al faltazo de legisladores vinculados a mandatarios provinciales de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Salta, entre otros.





Posturas encontradas y discursos en minoría

Tras declararse la falta de quórum, los legisladores presentes hicieron uso de la palabra en minoría para expresar sus posturas. Representantes de la oposición de izquierda y de Unión por la Patria criticaron la inasistencia de los bloques aliados, señalando que las declaraciones televisivas recientes de Adorni, donde hizo alusión a deficiencias en sus declaraciones juradas pasadas, justificaban plenamente su citación inmediata al Congreso.

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Por su parte, diputados de bloques provinciales cuestionaron severamente a los integrantes de las bancadas aliadas que decidieron no bajar al recinto, argumentando que se priorizaron acuerdos políticos coyunturales por encima del rol de control institucional que debe ejercer el Poder Legislativo.

Repercusiones en la Cámara de Senadores

El desenlace de lo ocurrido en la Cámara de Diputados generó un impacto directo en la agenda del Senado de la Nación. En la Cámara alta, el oficialismo y los bloques aliados habían consensuado inicialmente que el artículo 101 de la Constitución Nacional habilitaba la interpelación directa en el recinto sin necesidad de un dictamen de comisión previo, planificando tratar el tema este jueves.

Sin embargo, tras el resultado en Diputados y la postura adoptada allí por el PRO y la UCR, la conducción del bloque oficialista en el Senado convocó a una reunión de Labor Parlamentaria con el fin de reformular la estrategia y proponer una interpretación jurídica alternativa que unifique el criterio de ambas cámaras legislativas.