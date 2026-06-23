El abogado de Jesica Cirio entregó el celular de la conductora El letrado Claudio Caffarello se presentó este martes en los tribunales de Lomas de Zamora y puso a disposición de la Justicia el dispositivo. Los registros audiovisuales muestran a la modelo exhibiendo una cantidad de dólares en un vestidor. Su ex esposo Martín Insaurralde, que se desempeñó como ex intendente de Lomas de Zamora, es investigado por enriquecimiento ilícito.

Luego de que la Justicia emplazara a Jesica Cirio para que entregue su celular, el abogado de la modelo, Claudio Caffarello, se presentó este martes por la mañana en los tribunales de Lomas de Zamora con el dispositivo.

La modelo había sido intimada por el juez federal Luis Armella para que entregue el celular con el fin de ser sometido a peritajes. Según trascendió, se cree en el mismo podrían estar los videos en los que se la ve a Cirio exhibiendo una cantidad de dólares en el vestidor de la casa que compartía con su ex marido, Martín Insaurralde.

Armella investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora. En ese expediente, Cirio es investigada como supuesta partícipe en ese delito

Caffarello llegó al juzgado pasadas la 9 de la mañana con un sobre papel madera en la mano,en el que dijo tener el teléfono, consigna La Nación

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En paralelo, el fiscal federal Sergio Mola pidió además una serie de medidas de prueba para avanzar con la causa y se le requirió además al mencionado diario –que hizo públicos los videos el último fin de semana– que entregue en la Justicia los siete registros audiovisuales.

Según trascendió, el objetivo de la intimación era rastrear la memoria digital del dispositivo y evitar un reseteo de fábrica o destrucción de evidencia. La intimación formal establece que el aparato sea secuestrado y puesto a disposición de los peritos informáticos

Allegados a Cirio –quien indicó que los videos habrían sido “manipulados”– dijeron a Infobae que la modelo “iba a entregar” el celular este martes.

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El fiscal federal Sergio Mola, que investiga al ex funcionario a partir del “yate gate”, busca incorporar a la causa los videos originales que difundió La Nación para peritarlos. Con ese fin es que el juez Armella ordenó allanar a Cirio y a su último esposo, el financista Elías Piccirillo, quien supuestamente tenía en su poder el material.

Los allanamientos no arrojaron resultados positivos. Cirio no estaba en su departamento y Piccirillo, detenido con prisión preventiva por plantarle un arma y droga a un ex socio, no tenía almacenado en sus dispositivos ningún archivo de interés para la investigación, consignan el citado medio.

En el departamento de Palermo, Gendarmería sí incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de la actual pareja de la modelo, el empresario Nicolás Trombino.

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Las sospechas apuntan a que las imágenes habrían sido tomadas entre 2022 y 2023, en la casa donde vivían Cirio e Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces el dirigente peronista era jefe de Gabinete de Axel Kicillof.