Leopoldo Luque declara una vez más en el juicio por la muerte de Diego Maradona El neurocirujano es uno se los siete imputados. El ex médico de cabecera del Diez prestará testimonio este martes, en primer lugar, con fin de esclarecer una serie de audios relacionados con el proceso judicial

El neurocirujano y ex médico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, declara este martes una vez más en el juicio en la que se investiga la muerte del ex capitán de la selección argentina. De acuerdo a lo informado, Luque prestaría testimonio al principio de la vigesimoprimera audiencia del segundo debate oral y público.

El médico es uno de los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual del Diez. Los otros son la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Además, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron en la fecha a los testigos Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde Maradona cumplía la internación domiciliaria.

El tercero en el orden será Maximiliano Trimarchi, ex asistente y allegado al abogado Matías Morla, quien concurrió el 25 de noviembre de 2020 (día del fallecimiento) al barrio privado de Benavídez.

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En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que continúa demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.