Caputo dijo que la titular del FMI “está impresionada” con los resultados del programa económico El ministro de Economía habló sobre el encuentro que funcionarios del Gobierno mantuvieron este lunes con Kristalina Georgieva, quien hizo hincapié en que se necesita “perseverancia” para superar los efectos del plan implementado por la administración de Javier Milei.

Tras su reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, el ministro de Economía Luis Caputo subrayó que la titular del organismo “remarcó lo impresionada que estaba con los resultados del programa” implementado por el gobierno de Javier Milei.

Según Caputo, durante la reunión que giró en torno a la marcha económica del país y las perspectivas ante el desafiante contexto internacional, Georgieva compartió su visión sobre la importancia de la “perseverancia ante la ansiedad social”, haciendo referencia a su experiencia personal puesto que es oriunda de Bulgaria, país que atravesó “situaciones similares”.

“Tuvo su hiperinflación hace poco más de 40 años. Y decía que es muy común que se van alcanzando logros, la gente los de como por dados y se ponga más ansiosa”, indicó el funcionario en declaraciones a la prensa este lunes por la tarde.

El jefe del Palacio de Hacienda relató que la directora de la entidad multilateral “volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo”, señalando que esa percepción está directamente vinculada al superávit fiscal y energético de Argentina. En esa línea, Caputo sostuvo que Georgieva destacó que “Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente”.

En el transcurso del encuentro –según indicó el ministro de Economía– Milei le explicó a Georgieva “cómo eso funcionaba como una suerte de seguro para la Argentina”. “Si bien la situación internacional puede complicarse y puede haber una eventual suba de tasas en lo que resta del año, Argentina, que ahora es un gran productor de petróleo, se beneficia por un mayor ingreso de dólares”, marcó.

Respecto a la situación del mercado laboral, Caputo señaló: “Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números y sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció más que lo que cayó el formal. Pero el objetivo es que cada vez haya más formalidad”.

Sobre las reformas en marcha, el funcionario nacional repasó los principales puntos de la reforma laboral ante la titular del FMI: “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a dos. También lo del fondo para los despidos. Al igual que nosotros, espera que tenga su rédito. Todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener la perseverancia y la paciencia que ella dice”, señaló.

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En relación a los anuncios de inversiones extranjeras, Caputo detalló: “Todas estas inversiones grandes que ya se aprobaron –USD 45.000 millones– y las que están sujetas a aprobación –más de USD 100.000 millones–, no van a venir en el próximo mes. Son inversiones que se van a dar en la Argentina en los próximos años. Entonces, no es algo que va a capitalizar este gobierno solamente. Es para los próximos gobiernos”.

Durante la reunión que protagonizó en el Palacio de Hacienda, Georgieva señaló que es necesario enfrentar los riesgos económicos mediante políticas sólidas y la existencia de reservas adecuadas. Hizo énfasis en la disciplina fiscal implementada por el Gobierno y mencionó el aporte de sectores como el petróleo, el gas, la minería y la agricultura.

Además, recomendó orientar las reformas hacia la construcción, los servicios y la logística. También mencionó la importancia de las pymes en la creación de empleo formal y manifestó su apoyo a la modificación de la legislación laboral. Afirmó que Argentina no requerirá fondos adicionales del FMI en 2027, subrayando la acumulación de reservas y la sostenibilidad económica prevista hasta ese año.

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Este martes, la agenda de la titular del Fondo continuará en Vaca Muerta. Georgieva viajará a Neuquén junto al ministro Caputo para recorrer el yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana, la funcionaria partirá hacia Uruguay.