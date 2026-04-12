La venta de autos usados repuntó en marzo, pero el primer trimestre de 2026 cerró en baja El mercado de vehículos de segunda mano mostró una fuerte recuperación durante el último mes. Sin embargo, el sector advierte por la inestabilidad y los altos costos impositivos, ya que el balance trimestral sigue siendo negativo en la comparación interanual.

El mercado automotor argentino mostró signos de reactivación durante marzo de 2026. La venta de autos usados logró revertir la tendencia negativa que había marcado febrero, registrando un importante salto en las operaciones. No obstante, al observar la “foto completa” de los primeros tres meses del año, las concesionarias advierten que los números continúan por debajo de los niveles alcanzados en 2025.

Los datos se desprenden del último informe oficial elaborado por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), que refleja un escenario comercial mixto, cruzado por la recuperación mensual pero condicionado por factores macroeconómicos.

Los números del repunte y la caída trimestral

Durante el mes de marzo se concretó la venta de 153.995 autos usados. Esta cifra representa dos datos positivos para el sector:

Crecimiento mensual: Una suba del 18,25% en comparación con el mes de febrero de este mismo año (130.229 unidades).

Una suba del en comparación con el mes de febrero de este mismo año (130.229 unidades). Crecimiento interanual: Un aumento del 8,16% respecto a las 142.383 unidades que se habían comercializado en marzo de 2025.

A pesar de este buen desempeño en el tercer mes, el acumulado del primer trimestre dejó un saldo negativo. Entre enero y marzo de 2026 se vendieron en total 437.294 unidades, lo que marca una baja del 5,23% frente a los 461.423 vehículos transferidos durante el mismo período del año pasado.

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La advertencia del sector: “Estamos en un mercado muy inestable”

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, reconoció que el arranque del año estuvo lejos de las expectativas, aunque valoró el cambio de tendencia de las últimas semanas.

“El mes de marzo cortó esa mala racha. El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable, y esto lo venimos viendo desde el año pasado pese a los números comercializados”, advirtió el dirigente.

Para que la reactivación sea sostenida, Lamas apuntó a tres problemas estructurales que ahogan al sector: la baja rentabilidad, la voracidad fiscal y la falta de crédito accesible. “Si a esto le sumamos que las tasas que ofrecen los bancos no están acordes a lo que demanda el mercado, el tema se complica más”, expresó.

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El mapa de ventas y los autos más elegidos

El crecimiento de marzo no fue parejo en todo el país. La provincia que anotó el mayor salto mensual en sus transferencias fue San Luis, con un incremento del 26,23%. Detrás se ubicaron Corrientes (24,73%), Entre Ríos (24,24%), Formosa (21,51%) y Mendoza (21,07%).

En cuanto a las preferencias de los argentinos, el Volkswagen Gol (junto a su versión Trend) sigue siendo el rey indiscutido de los usados, superando ampliamente a las pick-ups y los vehículos compactos que completan el podio.

El Top 10 de los usados más vendidos en marzo:

Puesto Modelo Unidades vendidas 1° Volkswagen Gol y Trend 8.687 2° Toyota Hilux 6.120 3° Chevrolet Corsa y Classic 4.478 4° Ford Ranger 4.039 5° Volkswagen Amarok 3.798 6° Peugeot 208 3.477 7° Ford EcoSport 3.158 8° Toyota Corolla 2.978 9° Ford Ka 2.902 10° Fiat Palio 2.879