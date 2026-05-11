Las aerolíneas salen a competir con pasajes desde $30 mil y cuotas sin interés Líneas aéreas, low cost y empresas de asistencia al viajero lanzaron promociones y cuotas para impulsar las ventas durante el Hot Sale 2026

La nueva edición del Hot Sale 2026 arrancó este lunes con descuentos, cuotas y promociones en más de 800 marcas. Entre las categorías que buscan captar mayor demanda se destacan las aerolíneas, que salieron a competir con rebajas especiales y planes de financiación para incentivar la venta de pasajes tanto dentro de la Argentina como al exterior.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo.

El Hot Sale llega después de un 2025 récord para el e-commerce local, que alcanzó una facturación de $ 34 billones, con un crecimiento del 55% interanual y más de 25 millones de compradores online.

En las primeras cinco horas del evento que arrancó este lunes, solo a través de Tiendanube, se registraron casi 50.000 transacciones por más de $ 4482 millones, con un ticket promedio de $ 91.374. Además, una de cada dos órdenes incluyó envío gratuito y el 71% de las compras se realizaron con promociones asociadas.

MIRA TAMBIÉN Demoraron a dos pasajeros por tener sexo a bordo

En este escenario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción con 10% de descuento en todos sus destinos nacionales e internacionales y hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. La acción estará vigente entre el 11 y el 13 de mayo y permite comprar pasajes con fecha de regreso hasta el 13 de diciembre de 2026.

La compañía sumó acuerdos con entidades como Galicia, Santander, Macro, BBVA, ICBC, Banco Nación y Supervielle, entre otros, para ampliar las opciones de financiación.

MIRA TAMBIÉN Crecen las compras de productos esenciales y Tucumán lidera en el norte

Por su parte, Flybondi, activó su campaña “HotFly”, con descuentos de hasta el 25% para volar por la Argentina y la región entre agosto y diciembre. La low cost ofrece tarifas desde $ 31.999 finales por tramo a Córdoba y desde $ 52.499 a Bariloche, mientras que en el segmento internacional aparecen vuelos a Río de Janeiro desde u$s 120 y a Florianópolis desde u$s 107 por tramo. La promoción también incluye los destinos de verano en Brasil desde Buenos Aires y Córdoba.

Las compañías internacionales también aprovecharon el evento para activar la demanda de viajes al exterior. Iberia lanzó tarifas promocionales para viajar a Europa desde menos de $ 2 millones ida y vuelta. La aerolínea ofrece vuelos a Madrid desde $ 1.995.700 y opciones a París, Ámsterdam, Atenas y Ginebra por poco más de $ 2 millones. La campaña coincide con el incremento de capacidad previsto para el invierno europeo, cuando la compañía llegará a operar hasta cuatro vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid, en el marco de su Plan de Vuelo 2030.

A esa competencia se suma Plus Ultra Líneas Aéreas, que presentó tarifas promocionales desde u$s 1009 ida y vuelta para sus nuevos vuelos directos entre Buenos Aires y Madrid, con impuestos y equipaje despachado incluidos. La empresa española pondrá a disposición 1800 asientos promocionales para viajar durante lo que resta del año.

MIRA TAMBIÉN Casación concedió el arresto domiciliario a Julio De Vido en la causa por la tragedia de Once

Asimismo, la aerolínea brasileña, GOL Líneas Aéreas, anunció que participa por cuarto año consecutivo del Hot Sale y su extensión “Hot Week”, con promociones vigentes entre el 11 y el 17 de mayo. En esta oportunidad, ofrece descuentos de hasta el 20% en pasajes, con un 10% adicional utilizando el cupón “HOTGOL10”, para viajar entre mayo y junio y desde agosto hasta el 15 de diciembre de 2026. La campaña incluye vuelos a destinos de playa y ciudades de Brasil como Río de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Maceió y Natal, además de conexiones regionales y rutas de largo alcance hacia Aruba, Punta Cana, Lisboa y Nueva York.

Las promociones están disponibles para compras desde la Argentina a través del sitio oficial y la app de la compañía, y también pueden abonarse con millas mediante el programa Smiles.

En el caso de JetSMART, aunque no participa formalmente del Hot Sale, salió a competir con promociones propias a través de su campaña “Smart Sale”, con descuentos de hasta el 60% en vuelos nacionales y rebajas de hasta el 31% en rutas internacionales.

La aerolínea publicó tarifas domésticas desde $ 20.600 finales por tramo para la ruta Mendoza-Salta, además de pasajes desde Buenos Aires a Córdoba por $ 20.800, a Resistencia por $ 25.300 y a Trelew desde $ 27.200. En el segmento regional, promociona vuelos entre Mendoza y Santiago desde u$s 66 por tramo, Buenos Aires-Santiago desde u$s 118 y vuelos a Natal desde u$s 220. Según indicaron a través de sus redes sociales, las promociones estarán vigentes hasta el 13/05/2026 para viajar entre mayo y noviembre de este año.

Las promociones de turismo no se limitan únicamente a los pasajes. Assist Card anunció descuentos de hasta el 55% en asistencia al viajero, junto con 12 cuotas sin interés y beneficios para pagos en una sola cuota. La estrategia apunta a atraer a los argentinos que buscan financiar gastos dolarizados vinculados a viajes internacionales.

Aeropuertos Argentina también se sumó al Hot Sale con descuentos de hasta el 75% en tiendas y servicios en Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Bariloche y Mendoza. La compañía ofrece promociones en traslados, estacionamientos, salas VIP, embalaje de equipaje y locales comerciales como ShopGallery, Tripstore y Open25.

Los productos más vendidos en lo que va del Hot Sale 2026

Los primeros datos del Hot Sale muestran un consumidor cada vez más orientado a las promociones y la financiación. La tarjeta de crédito concentró el 47% de las operaciones, seguida por las transferencias bancarias con el 19%. En paralelo, el pago en una cuota representó el 61% de las compras financiadas, mientras que las operaciones en 12 cuotas retrocedieron frente a la edición anterior del evento.

Según datos de Tiendanube, indumentaria, salud y belleza y artículos para el hogar lideraron las ventas en el arranque del evento, aunque también crecieron productos de mayor valor como materiales de construcción. “Los argentinos no solo buscan la oportunidad del momento, sino que planificaron el evento para concretar esas compras más relevantes que venían proyectando”, explicó Franco Radavero.