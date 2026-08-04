Las cámaras captaron a Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga Las grabaciones de seguridad permitieron reconstruir el recorrido que ambos realizaron tras salir del departamento del dirigente sindical.

El avance de la investigación por el episodio ocurrido durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano sumó nuevas imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga por varias cuadras. El dirigente sindical permanece alojado en la Alcaidía Comunal 4 mientras continúa la causa en su contra.

Los registros comienzan alrededor de las 5.14, cuando Arizaga sale del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, donde ambos habían pasado la noche. En las imágenes se observa a la joven corriendo semidesnuda y descalza, mientras Moyano la sigue a pie por la avenida Virrey Vértiz hasta la intersección con La Pampa, recorriendo unas cuatro cuadras.

Tras un llamado al 911, ambos fueron interceptados en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre. Personal de la Policía de la Ciudad y del SAME asistió a la mujer, quien fue trasladada al Hospital Pirovano y recibió el alta médica durante la tarde. Los nuevos videos serán incorporados a la investigación que encabeza el auxiliar fiscal Julián Pistone.

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En paralelo, un encargado de un edificio de la zona aseguró haber presenciado parte de la secuencia y sostuvo que Moyano intentaba asistir a Arizaga mientras ella pedía ayuda y se encontraba en un aparente estado de alteración. El testigo también afirmó que la joven llegó a sujetarse de un colectivo antes de la intervención policial.

Según trascendió, en su declaración Arizaga aseguró que Moyano “no le pegó” y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. La defensa del dirigente cuestionó la rapidez de la detención, aunque consideró razonable el allanamiento de su departamento. La investigación continúa para determinar si existió un hecho de violencia de género y definir los pasos procesales de la causa.