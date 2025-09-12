ADIUNT realizará un paro este viernes en rechazo al veto de Milei La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) anunció un paro para este viernes, en protesta contra el veto presidencial al Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La medida fue oficializada mediante el Decreto 647/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, lo que generó un inmediato rechazo en el ámbito académico y sindical.

En respuesta, ADIUNT convocó a una jornada de lucha cuyo eje será una concentración frente al rectorado de la UNT, a partir de las 10 de la mañana. Desde el gremio señalaron que la medida busca defender el salario, el presupuesto y la educación pública frente a lo que consideran un ataque directo a la universidad argentina.

“Este veto significa dejar sin financiamiento a un sistema que ya atraviesa una situación crítica. No se trata solo de los trabajadores docentes, sino de la defensa del derecho de miles de estudiantes a una educación gratuita y de calidad”, expresaron referentes del sindicato.

La jornada de protesta se enmarca en una serie de reclamos que distintos gremios universitarios vienen sosteniendo desde hace meses, en rechazo al ajuste presupuestario y en defensa de la universidad pública.