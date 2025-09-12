El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La medida fue oficializada mediante el Decreto 647/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, lo que generó un inmediato rechazo en el ámbito académico y sindical.
En respuesta, ADIUNT convocó a una jornada de lucha cuyo eje será una concentración frente al rectorado de la UNT, a partir de las 10 de la mañana. Desde el gremio señalaron que la medida busca defender el salario, el presupuesto y la educación pública frente a lo que consideran un ataque directo a la universidad argentina.
“Este veto significa dejar sin financiamiento a un sistema que ya atraviesa una situación crítica. No se trata solo de los trabajadores docentes, sino de la defensa del derecho de miles de estudiantes a una educación gratuita y de calidad”, expresaron referentes del sindicato.
La jornada de protesta se enmarca en una serie de reclamos que distintos gremios universitarios vienen sosteniendo desde hace meses, en rechazo al ajuste presupuestario y en defensa de la universidad pública.