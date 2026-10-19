Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4% interanual El ticket promedio se ubicó en $ 63.197. En un escenario de presupuestos familiares ajustados, los consumidores priorizaron artículos de menor valor, cuotas sin interés y promociones. Librería e Indumentaria fueron los únicos rubros que lograron esquivar los números rojos.

Las ventas en los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre registraron una caída del 1,4% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Con este resultado, la tradicional festividad acumula su quinta retracción interanual consecutiva, confirmando un escenario de consumo acotado por presupuestos familiares estrictos.

El ticket promedio de los obsequios se ubicó en $ 63.197. Según el relevamiento comercial, los consumidores mantuvieron un patrón de compra sumamente cauteloso, priorizando artículos de menor valor unitario en lugar de gastos de mayor escala. En este contexto, el financiamiento en cuotas y las rebajas bancarias operaron como herramientas indispensables para atenuar la caída de la actividad, permitiéndole a los locales generar liquidez, aunque a costa de resignar rentabilidad.

Frente a este panorama, el 51,3% de los comerciantes señaló que las ventas cumplieron con sus expectativas, las cuales ya se encontraban moderadas a la baja. De hecho, solo el 9% de los encuestados definió a la fecha como “clave” para traccionar las ventas mensuales, evidenciando que el Día de la Madre funcionó este año como un alivio temporal más que como un impulso sostenido para el sector.

El contraste entre los rubros: libros en alza y electrodomésticos en baja

El comportamiento de la demanda exhibió una marcada dispersión según el sector. De los seis rubros relevados, cuatro registraron caídas interanuales y solo dos lograron variaciones positivas.

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El sector más golpeado fue el de Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video, con una contracción del 3,6% (ticket promedio de $ 72.581), condicionado por la restricción presupuestaria y la falta de esquemas de cuotas sin interés para productos de mayor volumen. Le siguieron Cosméticos y perfumería (-3,2%), que pese a registrar el ticket más alto del informe ($ 88.000) se vio perjudicado por las lluvias que alejaron al público de los locales físicos, y Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%), donde la gente se inclinó por regalos de compromiso o gadgets de bajo costo. Calzado y marroquinería también cerró en terreno negativo con un -2,2%.

En el extremo opuesto, el rubro Librería fue el gran ganador del fin de semana con un incremento interanual del 3,4%. Con el ticket promedio más bajo del relevamiento ($ 37.638), los libros se posicionaron como el refugio económico ideal para los bolsillos ajustados. Finalmente, Indumentaria logró mantenerse a flote con un crecimiento marginal del 0,1%, traccionado exclusivamente por liquidaciones de temporada y agresivas promociones de 2×1 o 3×2 en prendas livianas.