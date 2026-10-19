Milei parte rumbo a España junto a Quirno y Ravier: su intensa agenda en Madrid y la actividad del Gabinete El Presidente volará a Europa este lunes por la noche tras hacer una breve escala en la cumbre petrolera de Neuquén. En la capital española se reunirá con Isabel Díaz Ayuso y disertará en foros económicos. En paralelo, el Gobierno avanza con el traslado de presos en Devoto y las negociaciones en el Congreso.

El presidente Javier Milei partirá este lunes a las 23 horas con destino a España, en el marco de una nueva gira internacional. El mandatario viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. Sin embargo, previo a subirse al vuelo que lo llevará a Europa, el jefe de Estado realizará una escala a las 17 horas en Neuquén para participar junto a su hermana, la secretaria general Karina Milei, de la Expo Argentina Oil & Gas 2026.

La comitiva presidencial tiene previsto aterrizar en suelo europeo el martes a las 13 (hora argentina), aunque la grilla oficial de actividades en Madrid comenzará recién el miércoles. El primer compromiso será a las 5:15 de la madrugada argentina en la jornada del Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo.

Posteriormente, a las 8, el Presidente mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, donde además disertará en la presentación de un máster en Economía de la Escuela Austríaca. A las 10 visitará la Fundación Disenso y, hacia el mediodía, mantendrá un encuentro clave con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras brindar una entrevista periodística, Milei emprenderá el regreso a las 16 horas. Se espera que aterrice en Buenos Aires el jueves 22 por la mañana, para retomar sus actividades el viernes con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.

Una semana intensa para el Gabinete Nacional

Mientras el Presidente cumple con sus compromisos internacionales, su equipo de ministros mantendrá una nutrida semana de gestión. Este mismo lunes, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezarán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto para oficializar el cierre de la primera fase del traslado de internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

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En el plano legislativo y político, el oficialismo buscará afianzar sus alianzas. El martes por la tarde, Santilli junto a Martín y “Lule” Menem mantendrán una reunión de trabajo con los diputados del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo, en la previa de la sesión del miércoles en el Congreso, donde se abordarán proyectos sobre propiedad privada, vandalismo rural y endeudamiento familiar.

El cronograma oficial también incluye la participación del ministro Federico Sturzenegger en foros sobre Inteligencia Artificial y un viaje a Colombia el día viernes para disertar sobre “cómo estamos liberando a Argentina”. Finalmente, Karina Milei cerrará la semana anunciando la creación de un nuevo centro de conservación y restauración en el Museo Nacional de Bellas Artes.