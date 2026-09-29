Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini hablarán por última vez antes del inicio de los alegatos El neurocirujano, la psiquiatra y la jefa de cuidados domiciliarios tendrán la oportunidad de declarar este martes ante el Tribunal de San Isidro. Los siete profesionales de la salud imputados enfrentan penas de hasta 25 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Edith Forlini declararán hoy por última vez en el marco del juicio que investiga las responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona. Se trata de una jornada decisiva antes de que el debate oral ingrese definitivamente en su etapa de definiciones.

Los imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, actuales integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. Forlini, quien se desempeñaba como jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga del astro futbolístico, también brindará su declaración final. Por su parte, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el clínico Pedro Di Spagna optaron por no hablar durante esta audiencia.

Los siete profesionales de la salud se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que prevé condenas de entre ocho y 25 años de cárcel. El proceso judicial tiene como objetivo central reconstruir las deficiencias en la atención médica que recibió el “Diez” en noviembre de 2020 durante su internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés de Tigre, a donde fue trasladado tras someterse a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural.

Sobre la figura de Luque, puntualmente, la parte acusadora sostiene que fue el principal impulsor de dicho tratamiento domiciliario, señalándolo además por haber desoído de manera sistemática las advertencias que le hacían llegar las hijas del exfutbolista sobre el crítico estado de salud de su padre.

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Cómo sigue el cronograma judicial

Con las exposiciones de hoy, se cierra formalmente la etapa de declaraciones de los imputados. El juicio continuará los días 8, 13 y 14 de octubre con la lectura de los alegatos por parte de la Fiscalía y las distintas querellas. Posteriormente, el 20, 21 y 22 de octubre será el turno de las defensas.

Una vez concluida esta instancia de argumentación, los magistrados quedarán en condiciones de pasar a deliberar para emitir la sentencia. Cabe recordar que este segundo debate oral se lleva adelante luego de que el proceso original fuera anulado debido a la polémica generada por un documental protagonizado por la entonces jueza de la causa, Julieta Makintach, un episodio que derivó en la nulidad del debate y en la designación de un nuevo tribunal.