Milei encabeza la “Argentina Week” en París: búsqueda de inversiones, foro económico y reunión con Macron El Presidente viajó a Francia para liderar una intensa agenda centrada en atraer capitales europeos. Estará acompañado por ministros, gobernadores y empresarios de primera línea. El jueves será recibido en el Palacio del Elíseo por su par francés, Emmanuel Macron.

El presidente Javier Milei partió este martes por la noche rumbo a Francia para encabezar la Argentina Week en París. El encuentro, de alto perfil internacional, reunirá a autoridades nacionales, una decena de gobernadores provinciales, empresarios argentinos y líderes de las principales compañías francesas y europeas, con el objetivo excluyente de presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el país tras las recientes reformas económicas.

La agenda oficial de la delegación argentina comenzará este miércoles con un cocktail-cena de bienvenida en la sede de la Embajada argentina en Francia. Sin embargo, el plato fuerte de la gira tendrá lugar el día jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”, Milei pronunciará las palabras centrales del evento a las 5:30 de la madrugada (hora argentina).

El programa en la OCDE incluirá una apertura sobre la transformación macroeconómica del país y contará con diversos paneles temáticos sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología. Además, habrá una exposición sobre la desregulación económica implementada por el Gobierno nacional.

Del encuentro participarán ejecutivos de peso global, tales como Patrick Pouyanné (CEO de TotalEnergies), Gary Nagle (CEO de Glencore), Héctor Grisi (CEO de Santander), Margarita Louis-Dreyfus (presidenta de Louis Dreyfus Company) y Horacio Marín (CEO de YPF).

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Ese mismo jueves, la agenda política alcanzará su punto más alto. Por la tarde, a las 13:50 (hora argentina), Milei mantendrá un encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Posteriormente, a las 15:00, participará de una recepción oficial ofrecida por el mandatario galo a la comitiva argentina.

Energía, Mercosur y reconocimiento

La jornada del viernes estará dedicada exclusivamente a sectores estratégicos. Por la mañana, se desarrollarán encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, y una cumbre sobre energía, minerales críticos y el sector nuclear junto a expertos de la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Esta mesa de debate contará con una fuerte presencia política y empresaria. Asistirán los secretarios del área energética y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco). El objetivo es analizar los proyectos en marcha y las oportunidades de inversión a partir del nuevo marco normativo en los sectores minero, nuclear e hidrocarburífero.

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En paralelo, se llevarán a cabo otras actividades clave para el comercio exterior: una mesa redonda en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) para analizar las oportunidades del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, y la Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada destinada a consolidar la exportación de productos pesqueros del Atlántico Sur hacia el mercado europeo, con 165 reuniones de negocios programadas.

Por último, el cierre de la gira incluirá un evento de premiación donde el presidente Javier Milei será galardonado por el Paris Economic Forum.