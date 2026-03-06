El debate por el futuro de las áreas periglaciares y el avance de la megaminería suma una nueva instancia de participación ciudadana. A través de una publicación en el Boletín Oficial, la Cámara de Diputados de la Nación formalizó este viernes la convocatoria a una audiencia pública para discutir el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con la aprobación del Senado.
La citación fue impulsada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, el diputado Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, con el objetivo de escuchar las voces de especialistas, representantes sectoriales (mineros y ambientalistas) y ciudadanos interesados en las implicancias de esta crucial modificación legislativa.
Cronograma y modalidades de participación
De acuerdo a la resolución firmada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, las jornadas de exposición se llevarán a cabo en una doble modalidad durante la franja horaria de 10:00 a 19:00 horas:
- Miércoles 25 de marzo (Presencial): Los inscriptos bajo esta modalidad expondrán en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados (Av. Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Jueves 26 de marzo (Virtual): La dinámica continuará de manera remota para quienes se hayan registrado para participar a distancia.
¿Cómo inscribirse para exponer?
Los interesados en tomar la palabra durante la audiencia o en enviar sus aportes tienen tiempo límite para registrarse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00 horas. La Cámara baja dispuso tres vías habilitadas para formalizar la participación:
- De forma presencial: Asistiendo a la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149), de lunes a viernes entre las 10:00 y las 16:00.
- Formulario online: A través de un registro virtual que ya se encuentra publicado en la página web oficial de la Cámara de Diputados.
- Presentaciones por escrito: Se pueden enviar documentos con una extensión máxima de diez carillas, entregándolos presencialmente en el Congreso o enviándolos por correo electrónico a la dirección oficial de la comisión: crnaturales@hcdn.gob.ar.