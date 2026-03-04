Ley de Glaciares: el oficialismo acelera la reforma en Diputados con la mira puesta en las inversiones mineras Tras lograr la media sanción en el Senado, el Gobierno busca avanzar rápidamente en la Cámara baja. La iniciativa redefine las zonas periglaciares protegidas para habilitar la exploración económica y genera un fuerte rechazo en organizaciones ambientalistas.

Este miércoles, la Cámara de Diputados dará el puntapié inicial para tratar una de las iniciativas clave en la agenda económica del Gobierno: la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.

A partir de las 10 de la mañana, un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente —presidida por el libertario José Peluc— y de Asuntos Constitucionales —encabezada por Nicolás Mayoraz— comenzará a debatir el proyecto que ya cuenta con el aval del Senado (aprobado el pasado 26 de febrero con 40 votos a favor y 31 en contra).

El objetivo central de la Casa Rosada es dar una señal de previsibilidad jurídica a los mercados internacionales. La estrategia oficial apunta a que el presidente Javier Milei pueda exhibir este avance legislativo durante el evento “Argentina Week 2026”, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, funcionando como un imán para atraer capitales vinculados a la megaminería y los hidrocarburos.

Los puntos clave de la reforma

La normativa actual, vigente desde 2010, protege tanto los glaciares visibles como los ambientes periglaciares (suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos). El nuevo proyecto propone un cambio de paradigma para flexibilizar estas restricciones, un pedido expreso de los gobernadores de provincias cordilleranas.

Las principales modificaciones que introduce el texto son:

Redefinición de áreas protegidas: Elimina la prohibición automática de actividades extractivas en las zonas periglaciales. Solo quedarán protegidas aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua”.

Elimina la prohibición automática de actividades extractivas en las zonas periglaciales. Solo quedarán protegidas aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua”. Autonomía provincial: Transfiere facultades a las provincias para que decidan qué zonas específicas proteger y cuáles habilitar para la explotación, reduciendo la intervención del Estado Nacional.

Transfiere facultades a las provincias para que decidan qué zonas específicas proteger y cuáles habilitar para la explotación, reduciendo la intervención del Estado Nacional. Creación de un Inventario Nacional: Estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, que actuará como autoridad de aplicación.

Estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, que actuará como autoridad de aplicación. Evaluación ambiental: Las actividades económicas en zonas no protegidas requerirán, de todos modos, la aprobación de una evaluación de impacto ambiental.