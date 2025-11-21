Liberaron a la mujer que le mutiló los genitales a su amante En 2019 fue condenada a 13 años de prisión. Por su desempeño favorable en la cárcel recibió la libertad condicional y podrá volver a su provincia natal, Chubut.

Brenda Barattini, la arquitecta que en 2019 fue condenada a 13 años de prisión por cortarle los genitales a su amante en Córdoba fue beneficiada con la libertad condicional tras informes favorables y por su desempeño en cursos y actividades dentro de la cárcel. Tendrá que cumplir estrictas condiciones hasta 2030.

De acuerdo a lo que informa Todo Noticias (TN), la joven podrá volver a su provincia natal, Chubut, para vivir y trabajar junto a su madre. Deberá someterse a un tratamiento psicológico ambulatorio y reportarse mensualmente ante la Agencia de Supervisión (patronato del liberado) de esa ciudad. Además, tendrá que cumplir con una orden de restricción de la víctima.

La condena original de Barattini se iba a cumplir recién el 25 de noviembre de 2030. Sin embargo, la arquitecta podía acceder a la libertad condicional a partir de noviembre de 2026. El Juzgado de Ejecución le otorgó el beneficio después de analizar una serie de informes favorables y de considerar los cursos educativos y laborales que Barattini realizó durante su tiempo en la cárcel de Bouwer.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso al diario La Voz, el juez de Ejecución, Facundo Moyano Centeno, otorgó el beneficio el martes pasado, luego de una audiencia en Tribunales 2 donde se analizaron los parámetros de reinserción social y se fijaron las condiciones que Barattini deberá cumplir: fijar domicilio en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, y realizar un tratamiento psicológico ambulatorio y reportarse mensualmente ante la Agencia de Supervisión (patronato del liberado) de esa ciudad. Además, no puede acercarse a menos de mil metros de cualquier lugar donde pueda estar la víctima, aunque actualmente el hombre no reside en el sur del país.

Si incumple alguna de estas condiciones, podría volver a prisión hasta el final de la condena, en noviembre de 2030.

El ataque

La Justicia determinó que la noche del 25 de noviembre de 2017, Barattini atacó a su amante durante un encuentro íntimo en su departamento de Nueva Córdoba.

La mujer le cortó el pene con una tijera de podar que había escondido debajo de la cama. En ese momento, el hombre tenía los ojos vendados , pero logró escapar y pedir ayuda. Una vecina enfermera le dio los primeros auxilios y evitó que se desangrara en el lugar.

Más tarde los investigadores encontraron en la escena la tijera, cartas, anotaciones que daban cuenta de un plan para cometer la mutilación y evidencia clave en dispositivos electrónicos.

Barattini intentó hacer creer que había sido abusada, pero la investigación determinó lo contrario. La fiscalía cambió la carátula a “intento de homicidio” y el tribunal —integrado por Mónica Traballini, Ítalo Vitozzi y Mario Centeno— la condenó a 13 años de prisión.

Además de la condena penal, la Justicia ordenó que la arquitecta indemnizara a la víctima con una suma importante de dinero, tras aceptar parcialmente la demanda civil presentada por el hombre.