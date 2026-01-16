Patricia Bullrich anunció que existe otro argentino detenido en Venezuela Se trata de Roberto Baldo, quien se encuentra preso junto a su mujer desde fines del 2024.

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que existe otro argentino detenido por el Gobierno de Venezuela. Su nombre es Roberto Baldo, quien se suma al gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

La ex ministra de Seguridad sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y que “como en toda dictadura, la información real se oculta”.

“Se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”, señaló en su cuenta de la red social X.







MIRA TAMBIÉN Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, aseguró.

Bullrich se enteró del cautiverio de Roberto Baldo, que se encuentra detenido junto a su mujer, a través de un posteo de la activista venezolana-argentina y fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta.

MIRA TAMBIÉN Alcohol al volante: sancionaron a casi mil conductores en la primera quincena de enero

La abogada y promotora de Derechos Humanos mostró en su cuenta de la red social X una imagen del matrimonio detenido.