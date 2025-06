Los estatales le respondieron al Gobierno tras anunciar que se elimina el Día del Empleado Público El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, reaccionó al anuncio que hizo Adorni este miércoles: "Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder"

El gobierno nacional anunció este miércoles que ya no se otorgará el día no laborable del 27 de junio, que tradicionalmente se celebraba como el Día del Empleado Público, por ende, los estatales no tendrán el fin de semana largo que esperaban.

De acuerdo a lo que comentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei está trabajando en un decreto que será publicado en breve en el Boletín Oficial. “El Estado no debe ser un espacio donde existan privilegios, como días libres que no están disponibles para los trabajadores del sector privado”, profundizó sobre la decisión.



En ese contexto, los estatales reaccionaron a la noticia y fue el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien publicó un escrito a través de sus redes sociales para repudiar la medida.

“En la Argentina no existen los emperadores, Milei. El único que goza de privilegios del Estado sos vos @madorni, cara dura”, empezó en un tuit.

Y siguió: “Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida“.

Aguiar sostuvo que “el Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder“.

“Es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático. PD: Entérese! Sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó”, concluyó.