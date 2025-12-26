Los puntos clave del proyecto de inocencia fiscal que el oficialismo quiere que el Senado convierta en ley La iniciativa busca facilitar que los argentinos saquen los dólares del colchón y los vuelquen al consumo.

Si bien el presupuesto 2026 concentra las miradas y las dudas, este viernes el Senado también aprobará otro proyecto que impulsa con fuerza el gobierno nacional: el de inocencia fiscal. La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (ley 24.769), a los procedimientos fiscales (ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación. También establece un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. La iniciativa busca facilitar que los argentinos saquen los dólares del colchón y los vuelquen al consumo.

Con el Régimen simplificado de Ganancias, según el gobierno, los ciudadanos que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que Arca solo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Además, la inocencia fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito de evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Es decir que apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aunque aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.