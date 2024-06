Luis Caputo ratificó el rumbo económico, negó una mega devaluación y que haya nuevo acuerdo con FMI A través de un mensaje en las redes sociales, el ministro de Economía criticó las especulaciones periodísticas sobre presuntos cambios en la política económica del gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo económico del gobierno nacional: negó una inminente megadevaluación y aseguró que todavía no está en marcha un nuevo acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, ratificó la continuidad del “dólar Blend” al 80/20.

Lo hizo a través de un mensaje en las redes sociales, en el que reveló que entre el ministerio de Economía y el Banco Central conforman un equipo compacto y uniforme y que su enfoque primordial radica en abordar “los desafíos surgidos tras la peor crisis económica en la historia del país, manteniendo un perfil bajo con relación con los medios de comunicación”.

El ministro lamentó que algunos periodistas se molesten y recurran a inventar historias en represalia, o incluso fabulen descaradamente.

“Sepan ustedes, que como ha sido siempre desde que asumimos, cuando haya algún cambio de política económica, nosotros mismos lo informaremos, y que si decimos algo, lo cumplimos“.

En cuanto a las especulaciones y rumores, el ministro fue claro: “No podemos perder tiempo refutando cada una de estas mentiras”. Reafirmó el compromiso de su equipo de informar directamente cualquier cambio en la política económica y aseguró que cumplen con lo que comunican.

En su escrito, aseguró que no está prevista ninguna devaluación, que el esquema 80/20 se mantendrá y no hay conflicto con el Fondo al respecto. Y finalmente, que aún no han comenzado las negociaciones para el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero subrayó que mantienen una relación sólida y positiva con dicha institución.